Lyon n’est pas au top et Laurent Blanc aimerait du renfort

Le technicien lyonnais nouvellement arrivé n'arrive toujours pas à redresser la barre de l'Ol qui vient de changer de main et de passer sous le contrôle de John Textor.

Lyon n'y arrive pas, et le mercato d'hiver tombe à point nommé pour un club qui vient en plus d'officialiser le rachat par des fonds américains menés par John Textor. l'entraîneur Laurent Blanc, lui aussi nouvellement arrivé souhaite des renforts. "Il faut améliorer le groupe et le faire au mois de janvier", avait-il expliqué avant la reprise du championnat post-Coupe du monde.

Porte ouverte pour Romain Faivre

Un milieu défensif est notamment ciblé. L’Olympique Lyonnais avance sur le dossier Joao Gomes. Le milieu de 21 ans est aussi courtisé en Angleterre. Wolverhampton est bien avancé dans les négociations avec le joueur mais Lyon a fait une meilleure offre à Flamengo, près de 19 millions d’euros comme révélé par L’Equipe.

Dans le sens des départs, le club a ouvert la porte à Romain Faivre en perte de vitesse (1 passe décisive et aucun but en 10 apparitions cette saison). Le joueur aimerait se relancer. Lille et un autre club français sont intéressés. En fin de contrat en juin, Houssem Aouar a quelques portes de sorties cet hiver, Le Bétis Séville est très intéressé par le joueur qui se donne le temps de la réflexion.