Mercato: l’OL tenterait sa chance pour un espoir brésilien (mais il y a de la concurrence)

L'Olympique Lyonnais aurait approché le club brésilien de Flamengo en vue d'un transfert de Joao Gomes lors du mercato hivernal. Malgré la potentielle offre des Gones, le milieu de 21 ans pourrait rejoindre la Premier League en janvier.

Juninho n’est peut-être plus directeur sportif de l’Olympique Lyonnais mais le club rhodanien chercherait quand même à réactiver ses réseaux au Brésil. Pas au mieux cette saison en Ligue 1, le club présidé par Jean-Michel Aulas aurait formulé une offre à Flamengo pour Joao Gomes.

Assez méconnu en Europe, le milieu de 21 ans fait partie des jeunes joueurs prometteurs de la D1 brésilienne. Par ailleurs propriétaire de Botafogo, l’Américain John Textor aura peut-être son mot à dire concernant le recrutement de celui qui a déjà disputé 59 matchs de championnat et 21 autres en Copa Libertadores. Selon les informations de UOL Deporte et The Athletic, les Gones aurait tenté leur chance en proposant une sommet d’environ 19 millions d’euros (17M€ + 2M€ de bonus).

Un joueur ciblé en Premier League

Soucieux de renforcer l’équipe de Laurent Blanc afin d’arracher une qualification européenne en fin de saison, l’OL est peut-être arrivé un peu tard dans le dossier Joao Gomes. Selon plusieurs médias brésiliens et anglais, Wolverhampton tiendrait déjà un accord de principe pour le milieu de 21 ans.

Après avoir acheté Pablo Sarabia au PSG, les Wolves attendraient désormais des documents officiels pour boucler le recrutement de Joao Gomes. A moins que l’offre tardive de Lyon ne vienne tout chambouler.

Joao Gomes s’amuse de la situation

Et le principal intéressé dans tout ça? Cela le fait rire. Après la révélation de la presse sur une potentielle offre de l’OL le concernant, Joao Gomes a taquiné ses fans. Il a suffi d’un émoticône songeur posté sur les réseaux sociaux pour enflammer les supporters. En réponse à sa publication, vue par presque deux millions d’internautes, tous ont tenté de le convaincre de signer dans leur équipe.

D’un côté, les fans des Wolves ont rappelé le bonheur de jouer dans un championnat tel que la Premier League alors que du côté des Lyonnais, on a insisté sur la fabuleuse ambiance au Groupama Stadium ou sur la lignée de joueurs brésiliens passés par l’OL.

Les supporters de Flamengo, eux, ont tenté de le persuader de rester plus longtemps au sein de son club formateur. Peine perdue si Wolverhampton et l’actuel neuvième de Ligue 1 sont décidés à le recruter, Joao Gomes risque bien de faire ses adieux au Brésil. Direction la France ou l’Angleterre? Telle est la question.