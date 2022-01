Marcelo, Alvaro, Ignatenko… les pistes de Bordeaux avant la fermeture du mercato

Bordeaux compte encore recruter d'ici la fin du mercato d'hiver, qui se termine dans quatre jours. Selon Sud-Ouest, Marcelo, libéré par Lyon, et Alvaro Gonzalez font partie des pistes, même si les deux dossiers sont compliqués.

Bordeaux a bien l’intention de bouger avant la fermeture du mercato, lundi. Le club, 17e avec un point d’avance sur Metz, barragiste, et trois sur Lorient, premier relégable, ont opéré une refonte de l’effectif en janvier. Plusieurs joueurs ont été écartés dont le défenseur Laurent Koscielny. Samuel Kalu a été transféré à Watford et un départ d’Edson Mexer est encore espéré. Les Girondins s’activent désormais pour se renforcer et visent un défenseur et un milieu de terrain.

Selon Sud-Ouest, ils ont établi une liste de cinq cibles défensives et regardent notamment en Ligue 1. Le nom de Marcelo (33 ans) figure parmi les cibles. Le Brésilien présente l’avantage d’être libre puisque Lyon a résilié son contrat mercredi, après l’avoir écarté ces derniers mois en raison de problèmes de comportement. Cette piste s’annonce toutefois difficile puisque le joueur serait davantage tenté par l’étranger.

La porte de sortie pour Alvaro?

Un autre nom bien connu en Ligue 1 est cité: Alvaro Gonzalez. L’Espagnol est poussé vers la sortie par l’OM mais il ne veut pas rejoindre un club qui lutte pour le maintien et qui est un rival de Marseille. RMC Sport confiait récemment que l’OM était prêt à faciliter un départ en Gironde en prenant en charge une partie du salaire. Mais Alvaro ne veut pas venir. Une nouvelle piste a, depuis, émergé avec un intérêt de Galatasaray qui ne laisserait insensible l’ancien de Villarreal. Le chantier d’un renfort en défense s’annonce compliqué.

Celui au milieu de terrain pourrait aller plus vite. Bordeaux a ciblé le milieu défensif ukrainien Danylo Ignatenko (24 ans), appartenant au Shakhtar Donestk mais actuellement prêté au Dnipro. Un prêt est à l’étude mais rien n’est encore finalisé. Les prochains jours s’annoncent donc mouvementés dans les bureaux bordelais.