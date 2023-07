Marseille: Iliman Ndiaye accueilli dans une ambiance de feu à l’aéroport en pleine nuit

Iliman Ndiaye (23 ans), nouvelle recrue imminente de l’Olympique de Marseille, a été accueilli par plus de 500 supporters à l’aéroport de Marignane dans la nuit de dimanche à lundi.

Sa passion pour l’OM lui a procuré une bouillant aperçu de ce qui l’attend dans la ville. Iliman Ndiaye (23 ans), future nouvelle recrue de Marseille, a été accueilli par plus de 500 supporters à son arrivée à l’aéroport de Marignane vers 0h40 dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un nuage de fumigènes, les fans marseillais ont enchainé les chants à la gloire de l’attaquant sénégalais, qui étale son amour du club depuis son plus jeune âge.

"Aux armes" lancé avec les fans

Le joueur de Sheffield United s’est d’ailleurs mêlé à la ferveur en reprenant le célèbre chant du Vélodrome "Aux armes", comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il a ensuite peiné à se frayer un chemin parmi la foule en folie, avant d'être escorté sur la route par certains véhicules de fans. Selon les informations de RMC Sport, sa signature à l’OM est imminente après un accord trouvé avec Sheffield United sur les bases d’un transfert à 15 millions d’euros. L’international sénégalais (7 sélections, 1 but) doit passer sa visite médicale ce lundi avant de signer un contrat de cinq ans.

Ndiaye va retrouver son club de cœur puisqu’il est passé par le centre de formation pendant plusieurs saisons au début des années 2010. Mais c’est surtout une vidéo apparue sur les réseaux sociaux qui a attisé la ferveur des supporters marseillais pour leur future nouvelle recrue. Sur celle-ci, Iliman Ndiaye alors âgé d’une dizaine d’années clame son amour pour la ville après un essai visiblement réussi au sein du club.

Iliman Ndiaye débarque à l'OM – 30/07 9:51

En attendant de prendre un train du retour vers Rouen, sa ville natale, il avait alors enflammé le parvis de la gare Saint-Charles en enchainant les gestes techniques avec un ballon, sous les yeux ébahis de plusieurs supporters marseillais. "Certains voulaient prendre des photos avec moi, me donner des écharpes ou de l’argent, sourit le jeune Ndiaye dans la vidéo. Mais pour l’argent, mon père a dit non. Certains m’encourageaient, d’autres me disaient qu’il faut réussir à l’école et dans le football aussi. C’était vraiment sympa de leur part. J’aime bien cet esprit marseillais, parce que c’est la convivialité, l’accueil, la chaleur. C’est le soleil quoi. C’est ça le football. En tout cas, je me suis bien amusé, je me suis bien régalé." Un enthousiasme qui enflamme toute une ville un peu plus d’une dizaine d’années plus tard.