Mercato: le cancre Chelsea, Benfica et Lille très bons élèves... le bilan des transferts par club depuis cinq ans

Le CIES a analysé les opérations de transferts conclues lors des cinq dernières saisons. Sans surprise, Chelsea est le club qui regarde le moins à la dépense, tandis que Benfica est largement bénéficiaire.

La lettre hebdomadaire de l’observatoire du football CIES s’intéresse cette semaine au volume d’achats et de ventes conclues par 100 clubs lors des cinq dernières saisons. L’occasion de vérifier que le dernier mercato dispendieux réalisé par Chelsea cet hiver n’est pas une anomalie, mais bien le reflet d’une tendance qui s’inscrit dans le temps.

Chelsea dépense sans compter depuis plusieurs années et totalise le solde le plus négatif avec un déficit cumulé de 749 millions d’euros, dont 620 millions d’euros pour la saison en cours. Les Blues sont talonnés par Manchester United (-670 millions de balance) et Arsenal (-544M).

Des clubs bien loin devant le Paris Saint-Germain et ses -202 millions d’euros. Le club de la capitale est suivi de près par son rival domestique, l’Olympique de Marseille (-192 millions), qu'il affonte ce mercredi soir (21h10) en huitième de finale de la Coupe de France.

Chelsea totalise le solde le plus négatif © @CIES

L'Angleterre truste le haut de tableau... des déficits

Au classement des clubs les plus déficitaires, l’Angleterre occupe tout l’espace: 12 des 15 premières places. Chelsea, qui, selon le cabinet Deloitte, a déboursé à lui seul plus que toutes les équipes de Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1 réunies, mène évidemment la meute.

Les équipes portugaises et françaises, habituées à générer des recettes par la valorisation de leurs talents, font, eux, figure de bons élèves. Voire de très bons élèves.

Lille et Lyon ont toujours présenté des soldes positifs depuis la saison 2018-2019 © @CIES

Benfica est en tête au niveau des soldes positifs avec des recettes nettes de 370 millions d'euros en cumulés, dont 158 millions sur la saison en cours, grâce notamment au transfert onéreux du champion du monde argentin Enzo Fernandez à Chelsea. Lille est deuxième du classement des bons élèves, avec une balance positive à hauteur de 308 millions.

"Du point de vue du volume des échanges, Chelsea (€2,0 milliards) devance Juventus (€1,56 milliards), Barcelone (€1,51 milliards) et Manchester City (€1,4 milliards). PSG n’est 'que' quinzième (€910 millions)", conclut le CIES.