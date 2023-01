Chelsea: la femme de Thiago Silva pointe le niveau de l'équipe après la défaite contre Fulham

Isabelle Silva, la femme de Thiago Silva, a estimé dans un tweet que Chelsea se porterait bien mieux si le défenseur brésilien pouvait également jouer au milieu et en attaque dans l'équipe londonienne.

Les coéquipiers apprécieront. Belle Silva, la femme de Thiago Silva, s'est fendu d'un tweet à la fois mordant et plein de désarroi pour commenter la nouvelle défaite de Chelsea survenue contre Fulham (2-1) en Premier League. "S'il y avait un Thiago Silva en attaque et un au milieu de terrain, avec ce que nous avons déjà en défense...", a-t-elle écrit dans la soirée de jeudi. La publication a connu un certain succès avec plus de 41.000 likes et partages.

Un franc-parler qui fait parfois polémique

Belle Silva est connue pour commenter régulièrement les performances des équipes de Thiago Silva sur les réseaux sociaux, quitte à parfois créer des polémiques en raison de son franc-parler. L'un de ses précédents tweets sur Chelsea semble d'ailleurs être une pique adressée à Graham Potter, dont le poste d'entraîneur s'avère de plus en plus menacé: "Je pense simplement que revenir en arrière ou chercher des solutions, quand on adopte une attitude hâtive et totalement erronée, ce n'est pas mal".

En avril, Belle Silva était montée au créneau dans une story Instagram pour défendre son mari face aux critiques des supporters: "Je viens d’entendre ce qui se dit. Mais respectez Thiago! Il est rentré vendredi après avoir joué pour le Brésil. Il est très fatigué. Il a 37 ans mais il joue comme s’il avait 20 ans. Respectez Thiago, ce n’est pas une machine! Il a besoin de souffler, d’accord?"

Avant cela, elle avait défrayé la chronique avec des propos assassins contre Timo Werner, à qui elle reprochait sa maladresse devant le but avec les Blues. Du temps où Thiago Silva était capitaine du Paris Saint-Germain, son attitude lors du confinement lié à la pandémie de Covid-19 avait fait l'objet de critiques.