Mercato: A Vigo, Luis Campos se retrouve à parler de l'avenir... de Mbappé

Luis Campos, à la fois conseiller sportif du Celta et du PSG, a expérimenté la difficulté d'oeuvrer pour deux clubs en même temps.

Pas de repos pour les supporters du Paris Saint-Germain, même pendant une Coupe du monde qui se déroule au Qatar. Pas un jour ne se passe sans qu’une information de taille liée au club de la capitale ne fasse la Une. Après Lionel Messi la veille, la valorisation du club ce lundi matin, avec une éventuelle entrée au capital d’un nouvel investisseur, il a également été question en Espagne de l’avenir de Kylian Mbappé. Alors qu’il s’exprimait en tant que conseiller sportif du Celta dans la matinée, lors d’une conférence de presse organisée par le club espagnol, Luis Campos, qui occupe les mêmes fonctions à Paris, n’a pu échapper à une question concernant le devenir du prodige de Bondy, courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs saisons.

Campos: "Il se sent très bien au PSG"

Kylian Mbappé, qui a manifesté en début de saison une forme de mécontentement à Paris, pourrait-il revêtir le maillot du Real Madrid la saison prochaine? Luis Campos le souhaite-t-il en tant que conseiller du Celta, un club qui évolue en Liga? "Ne confondez pas mes affaires avec celles de Mbappé, a souri Luis Campos. Je l'ai rencontré quand il avait 14 ans. Nous avons une relation forte. Je n’ai pas uniquement une relation professionnelle avec lui, nous avons également noué une relation d’amitié, comme c’est le cas avec de nombreux autres joueurs. La Liga me plait, mais c’est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Je pense que Kylian se sent bien à Paris. Il a pris sa décision et en ce moment, il se sent très bien au PSG. A Paris, ils doivent se réjouir d'avoir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en ce moment, l'avenir je ne le connais pas."

Les envies supposées de départ de Kylian, cinq mois à peine après sa prolongation en grande pompe jusqu'en 2025, avaient agité le début de saison parisien, dans un contexte où le champion du monde 2018, quelque peu agacé par ses dirigeants, n'hésitait pas à manifester son mécontentement sur le terrain. Luis Campos avait été le premier à démentir ces informations, qu'il jugeait même "très graves". Puis Kylian Mbappé avait pris soin d'aplanir la situation, affirmant n'être impliqué "ni de près ni de loin" dans la fuite de ces informations. "Je suis tombé des nues quand je l'ai appris", avait-il même confié à la presse.

Luis Campos, auquel il a souvent été reproché lors de son arrivée de vouloir gérer cette double casquette, s'est toujours défendu de la façon suivante: les deux clubs ne sont pas de la même dimension ni dans le même pays, et ils ne jouent a priori pas dans la même cour en termes de profils de recrutement.