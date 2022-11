PSG: "Il n'a toujours pas compris", Dani Alves glisse un gros tacle à Mbappé

Dans une interview à La Gazzetta dello Sport, Dani Alves, passé par le PSG, considère que Kylian Mbappé doit plus s'appuyer sur Neymar et Lionel Messi au sein de l'équipe parisienne.

Daniel Alves a beau avoir joué avoir Kylian Mbappé de 2017 à 2019 au Paris Saint-Germain, cela ne l'empêche pas de lui envoyer un petit tir dans la presse. Dans une interview dévoilée jeudi par La Gazzetta dello Sport, l'expérimenté défenseur brésilien de 39 ans estime que le champion du monde français manque d'humilité.

"Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue. Tes coéquipiers enrichissent tes qualités. Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus des phénomènes que lui", a tancé Dani Alves, dont la proximité avec son compatriote Neymar et son ancien coéquipier Lionel Messi au FC Barcelone n'est pas un secret.

Selon Alves, Mbappé devrait "profiter du potentiel" de Neymar et de Messi

D'ailleurs, c'est en parlant de Neymar et de Messi que Dani Alves termine sa critique contre Kylian Mbappé dans ce même entretien pour lui reprocher un déficit d'altruisme: "Neymar et Messi sont uniques, ils voient et font des choses que personne d'autre ne voit ou ne peut faire. Il faut être malin pour profiter de leur potentiel, ce sont les deux génies du football. Je pense que je peux bien toucher le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais le ballon. Et si je joue avec Ney, je lui donne le ballon. Si Mbappé donnait le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts".

Kylian Mbappé et Dani Alves ont disputé 57 matchs ensemble au PSG. Cinq des dix-sept passes décisives du Brésilien dans le club de la capitale l'ont été pour son coéquipier français. Les deux hommes disputent la Coupe du monde 2022 au Qatar.