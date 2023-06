Mercato: accord de principe entre Lorient et Rennes pour Le Fée

Lorient et Rennes ont trouvé un accord de principe pour le transfert d’Enzo Le Fée à hauteur de 25 millions d’euros, bonus compris. Le milieu va signer pour cinq ans.

Comme annoncé par Ouest-France, et confirmé par RMC Sport, Lorient et Rennes ont trouvé un accord de principe pour le transfert d’Enzo Le Fée à hauteur de 25 millions d’euros, bonus compris. Un contrat de cinq ans attend le milieu qui signera avec les Rennais à son retour de l’Euro Espoirs qu’il dispute avec les Bleuets. Il est sur le banc ce jeudi pour l'entrée en lice des hommes de Sylvain Ripoll contre l'Italie (20h45).

>> Suivez France-Italie en direct

Cinq buts cette saison en Ligue 1

Arrivé à Lorient en 2008 à l'âge de 8 ans, passé professionnel en 2019, Enzo Le Fée a disputé 35 rencontres de Ligue 1 cette saison pour un total de cinq buts et six passes décisives. Avec lui, les Merlus ont terminé à la 10e place du classement.

>> Toute les infos du mercato en direct

"C’est le moment pour moi de partir, avait-il annoncé dès le mois de mars, à un an de la fin de son contrat. J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent à Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat."

Comme indiqué par RMC Sport, l'élégant milieu de terrain de 23 ans s'est mis d'accord avec Rennes début juin. En Bretagne il aura l'occasion de franchir un nouveau palier en découvrant la Ligue Europa.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Ligue Europa