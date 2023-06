Mercato: accord de principe entre Rennes et Le Fée

Enzo Le Fée (23 ans), milieu de terrain de Lorient, veut rejoindre le Stade Rennais cet été. Le club et le joueur ont trouvé un accord de principe, ce qui n’est pas encore le cas entre les deux clubs.

Enzo Le Fée (23 ans) est sans doute très proche de continuer sa carrière en Bretagne. Le milieu offensif de Lorient, sollicité par plusieurs clubs, a tranché: il veut aller à Rennes. Le club breton le suit depuis un long moment. Un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le club.

Lorient attendrait 25 millions d'euros

Le Fée pourrait ainsi franchir un palier en découvrant la Coupe d’Europe (Rennes est qualifié en Ligue Europa) après trois saisons pleines en Ligue 1 avec les Merlus. Il reste encore des obstacles puisqu'il n’y a pas encore d’accord entre Rennes et Lorient. La somme de 25 millions d’euros est évoquée pour recruter le joueur à un an de la fin de son contrat.

Formé à Lorient, Le Fée a effectué ses premiers pas avec les professionnels lors de la saison 2018-2019 alors que l’équipe évoluait en Ligue 2. Il a disputé la suivante dans la peau d’un titulaire, participant à la remontée du club dans l’élite (premier au moment de l’arrêt du championnat à cause du covid) sous les ordres de Christophe Pélissier. Il a conservé une place choix dans le onze lorientais en Ligue 1 avant de franchir un cap cette saison - avec Régis Le Bris - dans la consistance de ses performances mais aussi d’un point de vue statistique (6 buts, 5 passes décisives en 36 matchs).

En mars dernier, le joueur confiait une certaine amertume au sujet d’une proposition de prolongation de contrat qui n’est jamais venue. "Oui, c’est le moment pour moi de partir, avait-il déclaré au Télégramme. J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat."