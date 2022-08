Mercato: Accord définitif pour Milik à la Juventus

C'était dans l'air ces derniers jours: l'OM se débarasse de son avant-centre polonais qui part en Italie dans le cadre d'un prêt payant avec option d'achat.

C'est fait pour Arkadiusz Milik: l'avant-centre polonais, va donc rebondir en Italie, où il a déjà fait les beaux jours du Napoli. Ce sera cette fois à la Juventus qui cherchait un complètement à son avant-centre star Dusan Vlahovic et qui n'a pas réussi à tomber d'accord avec Memphis Depay.

Pas de renforts offensifs

Arrivé en prêt payant puis en transfert définitif en provenance de Naples pour se relancer en vue de l'Euro, Milik va donc repartir selon les mêmes modalités: un prêt avec option d'achat non obligatoire. 1 million de prêt payant et 7 millions d'option d'achat. Milik cherchera à obtenir du temps de jeu en championnat et en Ligue des champions pour se relancer en vue de la Coupe du monde.

Précision importante alors que l'emballement autour d'une hypothétique venue de Ronaldo à Marseille prend des proportions assez incongrues, l'OM estime à cette heure être largement fourni au niveau offensif et donc n’envisage pas de le remplacer