Mercato: la Juventus lâche la piste Depay, la porte ouverte pour Milik ?

Gianluca Di Marzio assure ce mardi que la Juventus Turin a décidé d'abandonner la piste menant à Memphis Depay. Cette décision pourrait donc accélérer les négociations dans le cadre d'une arrivée de l'attaquant de l'OM, Arek Milik, considéré comme une alternative à l'attaquant néerlandais.

Une étape décisive pour l'avenir d'Arek Milik ? Ce mardi, Gianluca Di Marzio assure que la Juventus Turin a décidé d'abandonner la piste menant à l'attaquant du Barça, Memphis Depay, face aux nombreuses difficultés rencontrées dans ce dossier. Par ricochet, cette information pourrait directement concerner l'attaquant de l'Olympique de Marseille.

Depuis plusieurs jours, Milik est perçu par les dirigeants italiens comme une alternative à Depay en cas d'échec dans les négociations avec l'ancien Lyonnais. Par conséquent, le fait que les Bianconeri lâchent l'affaire dans ce dossier ouvrirait donc la porte à une arrivée du buteur phocéen.

La Juve entre dans les critères de Milik

Du côté du joueur, on promettait avant le dernier match contre Nantes que Milik restait concentré sur l’OM, qu’il se sent bien à Marseille et qu’il entretient de bons rapports avec Igor Tudor. L’entraîneur croate a laissé Milik sur le banc face à Nantes ce qui peut être un premier signe d’une volonté de se passer du Polonais à l’avenir.

Selon nos informations, Milik n’acceptera de partir de Marseille que si un club qui évolue en Ligue des champions ne se présente, et si possible dans un championnat qu’il connaît, pour éviter des soucis d’acclimatation alors que la Coupe du monde approche (20 novembre - 18 décembre). La Juve et l’Italie ont bien évidemment le profil, et, à quelques jours de la fin du mercato, le 1er septembre à 23h, la situation pourrait donc rapidement se décanter.