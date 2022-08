Mercato: coup de froid dans l'emballement de la rumeur Cristiano Ronaldo à l'OM

Comme indiqué ces derniers jours par RMC Sport, le journaliste italien Fabrizio Romano rapporte que l'OM n'a pas l'intention de recruter Cristiano Ronaldo lors de ce mercato. Il n'y a eu aucune négociation ni réunion entre Jorge Mendes, l'agent du joueur, et les dirigeants phocéens.

Le peuple marseillais a jusqu'au 1er septembre (23 heures), date de la fin du mercato, pour rêver de Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant portugais est lié à des rumeurs de départ, lui qui est dans la dernière année de son contrat à Manchester United. De nombreux fans de l'OM mais aussi anciens du club se mettent à espérer cette folle opération. Mais selon le journaliste Fabrizio Romano, confirmant les informations de RMC Sport du week-end dernier, il n'y a aucun contact à cette heure entre les deux camps.

Aucune négociation ou réunion entre l'agent de Ronaldo et l'OM

Mercredi soir, l'OM a annoncé une onzième recrue lors de ce mercato avec Eric Bailly, prêté par Manchester United. Pour autant, la situation autour de Cristiano Ronaldo n'a pas bougé selon le journaliste italien. Sur le banc lundi lors de la victoire face à Liverpool (2-1), le joueur de 37 ans reste professionnel. En coulisses, son agent Jorge Mendes tente de trouver la meilleure solution pour son client le plus connu. Mais il n'y a eu aucune négociation ou réunion avec l'OM, à ce jour.

De son côté, Manchester United a déjà indiqué à plusieurs reprises, par le biais d'Erik ten Hag, que Cristiano Ronaldo n'était pas à vendre. Pas de quoi arrêter les supporters marseillais néanmoins. "Ce serait impardonnable de ne pas essayer, a jugé Eric Di Meco sur nos antennes, lui qui a remporté la Ligue des champions avec l'OM en 1993. "Ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher, finalement. Il faut que l'actionnaire principal s'enflamme, qu'il trouve une solution économiquement pour lui trouver un business aux États-Unis", a ajouté l'ancien défenseur, relativisant tout de même à "une chance sur mille" pour que le transfert se concrétise.

Par ailleurs, selon Romano, Pablo Longoria est déçu et en colère des nombreuses rumeurs qui entourent une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à l'OM. Le dirigeant espagnol estime faire tout son possible pour reconstruire l'effectif phocéen et le quintuple Ballon d'or n'apparaît pas dans les plans du projet actuel. Le club a une vision différente pour le présent et le futur, qui semble différente avec la volonté de nombreux supporters de voir Ronaldo évoluer au Vélodrome.