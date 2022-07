Mercato: accord entre Rennes et le Bayern pour un transfert record de Mathys Tel?

L'Equipe. L'attaquant de 17 ans devrait signer un contrat de 5 ans en Bavière. Après plusieurs jours de négociations, Rennes et le Bayern Munich seraient parvenus à un accord de principe pour une somme légèrement inférieure à 30 millions d'euros, bonus compris, pour le transfert de Mathys Tel, selon. L'attaquant de 17 ans devrait signer un contrat de 5 ans en Bavière.

Fin d'un long feuilleton en Bretagne. Le très jeune attaquant du Stade Rennais Mathys Tel, 17 ans, devrait finalement s'engager avec le Bayern Munich, comme l'assure L'Equipe. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs pour une somme légèrement inférieure à 30 millions d'euros. Le joueur devrait signer un contrat de cinq ans en Bavière.

Des records de transfert

Il deviendrait ainsi le transfert le plus cher pour un joueur de 17 ans en France et l'un des plus importants en Europe. Il dépasserait ainsi les 25 millions déboursés par Monaco pour s'attacher les services de Willem Geubbels, alors attaquant de l'OL, en 2018, alors qu'il n'était pas encore professionnel.

Le quotidien assure que les négociations entre les deux parties ont été longues et que cet accord aurait été trouvé ce samedi après-midi. Le Bayern avait fait du jeune rennais l'un de ses objectifs en attaque, alors que Julian Nagelsmann évoquait également un intérêt pour Harry Kane. Malgré son jeune âge, les Bavarois seraient convaincus de l'apport immédiat de Mathys Tel et le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic autait proposé un projet sportif concret au jeune.

Remplaçant de Lewandowski

Il aurait une place au sein de l'effectif de l'équipe premièré dès son arrivée, ce qui aurait évidemment convaincu l'entourage du joueur qui ne compte que 79 minutes jouées en professionnel. Capable d'évoluer à tous les postes en attaque, le Rennais comblerait ainsi en partie le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Les champions d'Allemagne auraient toujours fait le forcing pour faire signer le récent champion d'Europe U17 avec l'équipe de France.