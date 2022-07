Mercato: Nagelsmann ne ferme pas la porte à une arrivée de Kane au Bayern

Interrogé en conférence de presse sur un éventuel intérêt du Bayern Munich pour Harry Kane, Julian Nagelsmann s'est montré très élogieux à l'égard de l'international anglais, actuellement sous contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham.

Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Thomas Müller… Même orphelin de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone, le Bayern Munich affiche une ligne d’attaque capable de faire trembler n’importe quelle défense européenne. Elle pourrait faire encore plus peur dans les semaines à venir. Si une arrivée de Cristiano Ronaldo cet été n’est a priori pas prévue selon la presse allemande, les dirigeants munichois surveillent de près la situation d’une autre machine à marquer : Harry Kane. D’après le quotidien Bild, cette piste pourrait être activée durant ce mercato ou bien en 2023. La porte n’est en tout cas pas fermée du côté de Julian Nagelsmann.

"Il est très cher mais..."

En conférence de presse vendredi, l’entraîneur du Bayern s’est montré très élogieux à l’égard de l’international anglais (28 ans), actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham et auteur de 17 buts la saison dernière en Premier League. "Il est très cher, c'est ça le problème, mais c'est un joueur brillant. Il fait partie des deux ou trois attaquants qui peuvent jouer à ce poste et comme numéro 10. Ces deux dernières années, il a joué un peu plus bas. Il est très fort. Il a deux bons pieds et un bon jeu de tête. Il pourrait marquer beaucoup de buts en Bundesliga. Je ne connais pas son prix exact, mais très difficile pour le Bayern. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir", a commenté un Nagelsmann visiblement sous le charme du capitaine des Three Lions.

L’été dernier, Kane avait été très proche d’un départ à Manchester City. Mais les Spurs, et leur intransigeant patron Daniel Levy, avaient rejeté en bloc toutes les approches des Skyblues. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur du joueur est aujourd’hui estimée à 90 millions d’euros, et le Bayern a bien conscience que Tottenham ne le laisserait pas partir si facilement. "Il a un contrat, rappelait en début de semaine le directeur général du club bavarois Oliver Kahn, dans les colonnes de Bild. Bien sûr, c'est un attaquant de premier plan, mais tout cela n'est qu'un rêve pour l'avenir. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la constitution de l'équipe pour la saison en cours. Voyons ce qui se passe ensuite." Comme expliqué par RMC Sport, le Bayern a une autre cible en pointe : le grand espoir du Stade Rennais Mathys Tel, 17 ans.