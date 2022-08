Mercato: Akanji, la recrue surprise de City ?

En fin de contrat dans un an au Borussia Dortmund, Manuel Akanji pourrait s'engager à Manchester City dans les prochaines heures, d'après The Athletic.

Manchester City pourrait rapidement boucler le dossier d'un défenseur central. En fin de contrat dans un an, Manuel Akanji, qui dispose d'une belle valeur marchande, ne sera pas retenu par Dortmund en cas de belle offre. Celle-ci serait venue de Manchester City, qui aurait trouvé un accord avec Dortmund autour de 17,5 millions d'euros, selon The Athletic. Le défenseur de 27 ans n'a pas joué le moindre match avec le Borussia Dortmund cette saison.

Celui qui compte 41 sélections avec l'équipe nationale suisse a disputé 157 matchs en quatre saisons chez les Jaune et Noir.

Un poste peu pourvu à City

Pour le moment, les Sky Blues ne comptent que quatre défenseurs centraux dans leur effectif, y compris Aymeric Laporte, actuellement blessé. Un cinquième élément ne serait pas de trop dans une saison qui promet d'être longue, avec notamment le Mondial qui approche. Le calendrier ne laisse que peu de repit, et la rotation est la seule alternative possible pour lutter contre la fatigue et les blessures.