Premier League: Liverpool se relance avec un énorme carton historique, Haaland sauve la mise à Manchester City

Liverpool a étrillé Bournemouth 9 à 0 samedi, tandis que Chelsea s'est imposé de justesse face à Leicester (2-1). Dans le même temps, Manchester City a peiné face à Crystal Palace (4-2), l'emportant grâce au premier triplé en Premier League du Norvégien Erling Haaland.

Avec deux points au compteur en trois journées, Liverpool n’avait d’autres choix que de se relancer face au promu Bournemouth, pour ne pas laisser la tête du classement s’éloigner. Les Reds ont fait mieux que cela en passant neuf buts aux Cherries (9-0), record de la plus large victoire dans le championnat d'Angleterre égalé. Liverpool s'était déjà imposé sur ce score contre Crystal Palace en 1989. Depuis 1995, Manchester United a réalisé pareille performance à deux reprises, dont la dernière en 2021. Le 25 octobre 2019, c'est Leicester City qui l'avait emporté sur ce score à Southampton.

Liverpool menait déjà 4-0 après à peine plus d’une demi-heure en première période, 5-0 à la pause. Le festival s’est néanmoins poursuivi en seconde période avec quatre autres buts, dont un de Mohamed Salah. Liverpool recolle ainsi au peloton de tête avec cinq points, juste derrière Manchester United (6) et surtout Chelsea (7). Les Blues, sèchement battus par Leeds le week-end dernier, se sont relancés à domicile contre Leicester (2-1) grâce au doublé de Raheem Sterling.

Passeur décisif face à Tottenham (2-2), l’ancien attaquant de Manchester City a inscrit ses deux premiers buts sous le maillot de sa nouvelle équipe, réduite à dix en première période, après l’expulsion de Gallagher (28e). Chelsea a quelque peu tremblé après les réduction du score des Foxes (66e), mais les hommes de Thomas Tuchel ont réussi à conserver leur avantage.

Haaland renverse Crystal Palace

Le champion en titre Manchester City, fébrile défensivement à Newcastle (3-3), a encore vacillé, cette fois contre Crystal Palace (4-2). Mais les Citizens ne sont pas les rois du comeback pour rien cette année. Menés de deux buts à la pause par les Eagles, à l’Etihad Stadium, les joueurs de Pep Guardiola, le regard sombre sur son banc, sont finalement parvenus à renverser les Eagles.

Extrêmement contrarié au retour de vestiaires, le visage fermé, Pep Guardiola a fait le choix de ne rien changer à son équipe, souhaitant responsabiliser le onze qui avait démarré. Bien lui en a pris puisque Crystal Palace a finalement cédé sous la pression exercée par City. Bernardo Silva, une nouvelle fois buteur, a entamé la remontée au tableau d’affichage. Puis le Norvégien Erling Haaland a justifié son transfert avec un triplé (62e, 70e, 81e), le premier réalisé avec Manchester City.

Le Cyborg affiche déjà un bilan de six réalisations en quatre matches de Premier League, dans ses standards habituels. S’il a encore du mal à se fondre dans le collectif et à s’intégrer aux circuit de passes des Citizens, quand il s’agit de marquer, l’international norvégien demeure une machine implacable. Un but de la tête sur un délice de passe de Foden, un but de renard pour conclure un joli mouvement collectif: Haaland a étalé la panoplie du buteur complet, résistant à la charge de son défenseur sur un service parfait de Gündogan pour le triplé.

Haaland a pris la tête du classement des buteurs et il n'est sans doute pas prêt de la rendre. Manchester City partage avec Brighton la première place du classement provisoire, en attendant le match d'Arsenal, qui reçoit Fulham à 18h30.