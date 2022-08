Mercato en direct: Diop file à Nice pour 22 millions d'euros

Le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite et les clubs s'activent pour boucler leurs derniers dossiers. Certains joueurs, à l'image de Cristiano Ronaldo, cherchent encore une porte de sortie. Toutes les infos et les rumeurs sont à suivre sur le site et l'appli RMC Sport.

Sofian Diop file à Nice pour 22 milions Comme annoncé par RMC Sport dimanche soir, Sofiane Diop a donné son accord pour rejoindre cet été l'OGC Nice. Selon nos informations, le montant du transfert de l'international Espoirs français est de 22 millions d'euros en faveur de l'AS Monaco. Il devrait passer sa visite médicale ce lundi à Nice. Toutes les infos sur l'arrivée de Diop à Nice par ici.



Le Barça doit se "concentrer sur les départs" selon Alemany Après la belle victoire du Barça face à Valladolid, Mateu Alemany a confirmé que la priorité du Barça est maintenant de vendre quelques joueurs afin de récupérer des liquidités. "Il y a des départs qui doivent nécessairement avoir lieu et, en fonction des départs, si nous faisons des économies, il y aurait des possibilités d'incorporation. Nous examinons le marché. Je ne me concentrerais pas sur quelque chose de spécifique. Nous verrons quelles options le marché nous offrira, mais nous sommes satisfaits de l'équipe que nous avons. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les départs", a avoué le directeur du football sur DAZN.



Chelsea: Zaha en plan B en cas d'échec pour Aubameyang ? En cas d'échec pour faire venir Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea aurait entamé des discussions avec Wilfried Zaha (Crystal Palace), rapporte le Guardian. L'attaquant des Eagles est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club de Patrick Vieira est pourrait donc être le plan B des Blues en cas d'échec pour faire venir le Gabonais.



Lens: Patrick Berg sur le départ ? Selon les informations Des Sports, le milieu lensois Patrick Berg intéresse fortement le Standard de Liège, qui pourrait enrôler le Norvégien sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le média belge rapporte que des discussions sont toujours en cours mais rien n'est encore fait dans ce dossier.



Antony à Manchester United, ça brûle Manchester United a convenu d'un montant qui pourrait atteindre près de 85 millions de livres (100 millions d'euros) pour décrocher Antony, l'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam, selon des médias britanniques. Ces derniers jours, le joueur de 22 ans avait publiquement demandé son départ. Le club de Premier League a accepté de débourser 80,75 millions de livres, auxquels s'ajoutent 4,25 millions pour divers éléments complémentaires, ont rapporté la BBC, Sky Sports et d'autres médias britanniques, alors que la fenêtre de transfert se referme jeudi. Antony devrait s'engager jusqu'en 2027, avec une année en option. >> Les détails de l'opération Antony



Disasi ne ferme aucune porte pour un départ Cité du côté du club de la capitale pour un éventuel transfert lors du mercato estival, Axel Disasi est resté très évasif, ne donnant aucun indice. "Il y a eu des rumeurs. On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais ce soir, j'étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu'il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas", a-t-il déclaré au micro de Prime Video après la rencontre face au PSG. En zone mixte, Axel Disasi a également assuré que son clan "s'occupe de [lui] sur ce point là". "Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd'hui, je suis à l'AS Monaco et je vis le moment présent". Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASM, l'ancien rémois s'est rapidement intégré dans la défense monégasque depuis son arrivée lors de la saison 2020-2021. >> Plus d'infos ici



Bonjour à tous Le mercato estival entre dans sa dernière ligne droite et les clubs s'activent pour boucler leurs derniers dossiers. Certains joueurs, à l'image de Cristiano Ronaldo, cherchent encore une porte de sortie. Toutes les infos et les rumeurs sont à suivre sur le site et l'appli RMC Sport. >> Le récap des derniers jours du mercato