Mercato: Alaba se serait mis d'accord avec le Real Madrid

Selon ABC en Espagne, David Alaba aurait dit oui au Real Madrid pour la saison prochaine. En fin de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur autrichien pourrait toucher une très grosse prime à la signature.

Depuis l'annonce de son départ du Bayern Munich à l'issue de la saison en cours, David Alaba se cherche un nouveau point de chute. Le défenseur autrichien a déjà officialisé sa décision concernant le club allemand ces dernières semaines. Formé par le club bavarois, Alaba quittera libre l'équipe avec laquelle il a tout gagné. Dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, le joueur de 28 ans aurait pris sa décision quant à son avenir.

Selon la presse espagnole et plus précisément ABC qui l'annonce ce dimanche, David Alaba aurait dit oui au Real Madrid. Aussi courtisé par le FC Barcelone et le PSG, Alaba se serait mis d'accord verbalement avec l'équipe actuellement entraînée par Zinédine Zidane.

"J’ai pris la décision de chercher un nouveau challenge après cette saison, je vais quitter le club, avait annoncé David Alaba en février. Ce n’était pas une décision facile à prendre, parce que le Bayern est ma famille. Mais mon but est de progresser chaque année, et de sortir de ma zone de confort."

Une prime de près de 20 millions à la signature?

Selon ABC, un accord aurait déjà été trouvé concernant les conditions salariales de David Alaba au Real Madrid, où il toucherait 9,1 millions d'euros chaque année. Libre de tout contrat, il devrait aussi empocher une énorme prime à la signature, pour un montant estimé à 19,7 millions d'euros.

Polyvalent et avec l'intention de s'installer au milieu de terrain, David Alaba rebondirait au Real Madrid après plus d'une décennie de succès au Bayern Munich. Capable de jouer en défense centrale, reste à savoir comment il serait utilisé au Real Madrid.

La "Maison Blanche" doit de son côté prolonger Sergio Ramos. Le capitaine madrilène se trouve lui aussi en fin de contrat à l'issue de la saison. Concernant Raphaël Varane, des rumeurs de départ l'envoient du côté de Manchester United. Le mercato s'annonce mouvementé pour le Real Madrid.