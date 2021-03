Real: Zidane "ne comprend pas" l'absence de Benzema en équipe de France

En conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane s'est étonné de l'absence prolongée de Karim Benzema en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015.

Zinedine Zidane vient de relancer un débat qui dure maintenant depuis plus de cinq ans. En conférence de presse ce samedi, après la victoire du Real Madrid sur le terrain du Celta Vigo (3-1) lors de la 28e journée de Liga, il a été questionné sur l’absence prolongée de Karim Benzema en équipe de France.

L’ancien Lyonnais n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis octobre 2015 et le début de l’affaire du chantage à la sextape visant Mathieu Valbuena. Fidèle à sa ligne de conduite, le sélectionneur des Bleus a une nouvelle décidé de se passer de Benzema pour le début des qualifications à la Coupe du monde 2022.

"Comment le comprendre..."

Les champions du monde s’apprêtent à affronter l'Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28 mars) puis la Bosnie-Herzégovine (31 mars). Ce sera sans Benzema. Difficilement compréhensible pour Zidane.

"Comment le comprendre... Tu ne le comprends pas (en s'adressant à un journaliste, ndlr), je ne le comprends pas et beaucoup ne le comprennent pas. Mais bon... pour moi qui suis entraîneur du Real, c'est mieux qu'il reste avec nous, c'est sûr. Ce qu'il a fait encore une fois aujourd'hui, avec ses coéquipiers, c'était spectaculaire. Cela me rend heureux parce que c'est un bosseur, qui en veut toujours plus, comme toute l'équipe", a indiqué l’entraîneur du Real, en référence au nouveau doublé inscrit par Benzema, qui en est à 17 buts cette saison en Liga.

Ce n’est pas la première fois que Zidane s’étonne publiquement de l’absence de l’ancien attaquant de l'OL chez les Bleus. "Si vous me posez la question à moi, Zinedine Zidane, footballistiquement, c'est simplement le meilleur. Donc oui, il a sa place en équipe de France. Je sais qu'il est très attaché à la sélection. Il a toujours voulu y jouer. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en interne. Footballistiquement, oui, il n'y a pas photo. Le reste, je ne le contrôle pas", avait-il déjà déclaré en novembre 2019. Avec cette sortie de Zidane ce samedi, Deschamps peut s’attendre dans les prochains jours à de nouvelles questions sur le cas Benzema.