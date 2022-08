Mercato: Alexis Sanchez attendu la semaine prochaine à l'OM

Alexis Sanchez est sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille. Le club phocéen attend le joueur dans le courant de la semaine prochaine, une fois qu'il aura résilié son contrat avec l'Inter Milan.

Le recrutement de la star chilienne est compliqué mais l’OM touche au but. Selon plusieurs sources concordantes, à la fois au sein de l’Olympique de Marseille, en Italie et dans l’entourage du joueur, Alexis Sanchez devrait officiellement signer sa résiliation de contrat avec l’Inter ce lundi. C’était une condition impérative pour que l’OM puisse le récupérer libre, et l’attirer à Marseille.

Une fois que le Chilien aura résilié son contrat, il devra régler quelques affaires personnelles, notamment un dossier administratif et fiscal qui pourrait retarder légèrement son arrivée.

Après l'arrivée de Sanchez, Marseille prévoit de vendre en attaque

Selon nos informations, ni sa visite médicale ni la date de son vol ne sont déjà programmées, mais l’OM espère voir débarquer l’ancien buteur du FC Barcelone et d’Arsenal "dans la semaine".

Ce serait l’un des gros coups de l’OM pendant ce mercato estival. Depuis plusieurs jours, l’OM et Alexis Sanchez se sont mis d’accord contractuellement. On évoque un contrat de deux ans, et un salaire annuel d’environ 3 millions d’euros. Avec un secteur offensif très fourni, le club phocéen espère ensuite vendre au moins un attaquant, mais l’arrivée du Chilien pourra se faire avant qu’un départ ait lieu.