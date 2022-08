Mercato: Alexis Sanchez répond à l’intérêt de l’OM

Alexis Sanchez, attaquant de l’Inter Milan, a réagi à l’intérêt que lui porte l’Olympique de Marseille, mercredi à la sortie d’un dîner avec son agent Fernando Felicevich.

Le dîner n’était pas vraiment secret. Plusieurs journalistes italiens s’étaient massés à la sortie d’un restaurant milanais où avaient pris place Alexis Sanchez (33 ans) et son agent Fernando Felicevich, mercredi soir. A la fin du repas, l’attaquant de l’Inter Milan a été assailli de questions sur son avenir alors que son nom est annoncé avec insistance du côté de l’OM. Il y a répondu brièvement et sans dévoiler l’avancée du dossier.

"Je n’ai pas encore décidé"

Le temps de quitter l’Inter est-il arrivé? "Demandez-lui", a-t-il répondu en désignant son agent. "Je suis tranquille, a-t-il ajouté. Je veux jouer." Et gagner? "Toujours, je veux toujours gagner. Hey mon ami, un lion est comme ça, j’attends toujours quelque chose de plus." "Je n’ai pas encore décidé", a-t-il assuré au sujet de son avenir en assurant être toujours "heureux". Il a répondu à une dernière question en jugeant qu’il était "encore tôt" pour dire au-revoir aux fans de l’Inter.

Selon les médias italiens, une rencontre a eu lieu mercredi dans la journée entre Piero Ausilio, directeur technique de l’Inter, et le camp de Sanchez représenté par Felicevich et l’avocat Rocco Dozzini. Ils ont discuté de la résiliation du contrat de l’international chilien, condition sine qua non pour un éventuel départ à Marseille. Aucun accord n’a été trouvé mais les positions se seraient rapprochées, selon le journaliste Gianluca Di Marzio. D'autres réunions auraient été programmées pour trouver un terrain d'entente. Sanchez est lié à l’Inter jusqu’en 2023.

Felicevich s’est récemment confié sur la suite de la carrière de celui qui est surnommé "El Nino Maravilla" dans le quotidien chilien La Tercera. "C’est un animal de compétition qui veut continuer au plus haut niveau, concourir pour les titres, continuer à gagner et montrer qu'il est encore valable, a-t-il énuméré. Il y a quelques très belles années devant nous dans la carrière d'Alexis."

Pablo Longoria, président de l’OM, a aussi évoqué le cas de l’ancienne star du Barça et d’Arsenal, mercredi en conférence de presse. "Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué, a-t-il rappelé. On doit les respecter (avec Veretout, autre cible de l’OM, ndlr) car ce sont des joueurs sous contrat avec d'autres clubs."