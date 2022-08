Arsenal: Arteta se félicite d'avoir prêté Saliba à l'OM... mais veut désormais le garder

Mikel Arteta a salué l’évolution de William Saliba après son retour à Arsenal. L’entraîneur des Gunners s’est félicité de l’avoir envoyé à Marseille la saison passée mais a presque définitivement exclu la possibilité d’un nouveau prêt à l’OM.

Acheté à Saint-Etienne en 2019, William Saliba n’a toujours pas disputé le moindre match de Premier League avec Arsenal. Depuis trois ans, le club londonien a multiplié les prêts du défenseur central en Ligue 1 chez les Verts, à Nice puis à Marseille. Une stratégie payante selon Mikel Arteta, heureux de la progression du jeune joueur français à l’OM la saison passée et de son retour chez les Gunners même si les rumeurs d’une nouvelle cession en Ligue 1 ont circulé pendant l’été.

"Je suis vraiment content de la façon dont il s'est adapté. Évidemment, c'est toujours quelque chose qu'il faut voir, passer un an loin d'ici dans une ligue complètement différente, a estimé le technicien ce vendredi avant la reprise du championnat auprès des médias. Mais en jouant le nombre de minutes qu'il a joué et de la façon dont il a joué, on pouvait voir qu'il grandissait et se développait. Il nous a donné de nombreuses raisons pour lesquelles il pourrait être le joueur dont nous avons besoin."

>> Toute l’actualité du mercato en direct

"Maintenant il est prêt à jouer"

Apparu à 52 reprises toutes compétitions confondues avec l’OM en 2021-2022, William Saliba n’a manqué que 4 rencontres sous les ordres de Jorge Sampaoli. Véritable taulier de la défense phocéenne, il a aidé l’équipe à se qualifier pour la Ligue des champions (une compétition qu’il ne jouera pas avec Arsenal) et a même glané ses premières sélections en équipe de France. De retour à Arsenal, il semble avoir convaincu Mikel Arteta de lui faire enfin confiance.

"Au cours des dernières semaines, il nous a donné toutes les raisons de croire que nous avions pris la bonne décision en le prêtant pour un an, a encore estimé l’entraîneur de l’équipe londonienne. Car il semble maintenant prêt à jouer."

Deux concurrents en défense pour Saliba

Qualifié pour la Ligue Europa, Arsenal a réalisé un gros recrutement estival avec les arrivées de Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko ou encore Fábio Vieira. Avec le retour de prêt de William Saliba, les Gunners vont tenter de lutter pour le podium voire de rivaliser pour le titre en Premier League. Et malgré la concurrence de Ben White ou Gabriel (même si Brésilien est gaucher), le Français de 21 ans possède une vraie chance de s’installer dans la charnière du club londonien.

"[Son prêt à l’OM] Nous avons cru et il a cru que c'était la bonne chose à faire. Nous avons travaillé ensemble et c'est la chose la plus importante, a finalement estimé Mikel Arteta. Maintenant, nous sommes à nouveau réunis et la relation continue."

Si les prêts ont façonné la carrière de William Saliba, le défenseur va désormais se battre pour devenir un cadre à Arsenal. Et il serait temps… son contrat se termine en juin 2024 et son avenir risque à nouveau de constituer un sujet majeur en fin de saison.