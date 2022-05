Mercato: Alfred Schreuder revient à l’Ajax Amsterdam et succède à Erik ten Hag

A peine remis des festivités du 36e titre de son histoire, l’Ajax Amsterdam a officialisé l’arrivée de son nouveau coach en la personne d’Alfred Schreuder, actuel entraîneur de Bruges. Il succède à Erik ten Hag, déjà engagé avec Manchester United. Schreuder retrouve un club qu’il a connu entre 2018 et 2019.

C’était un secret de Polichinelle. Pisté par l’Ajax Amsterdam depuis plusieurs semaines, Alfred Schreuder s’est officiellement engagé avec le club ajacide. Le technicien de 49 ans a signé pour deux ans, plus une en option, ce jeudi. Schreuder n’arrive pas en terre inconnue du côté de la Johan Cruyff Arena puisqu’il a été l’entraîneur adjoint d'Erik ten Hag entre janvier 2018 et juin 2019. De quoi rassurer Edwin van der Sar, directeur général de l’Ajax: “Ces dernières années, il a acquis de l'expérience en tant qu'entraîneur principal et entraîneur adjoint dans les meilleurs clubs de divers pays et compétitions. Nous sommes convaincus qu'il donnera une bonne suite à la voie que nous avons choisie pour l'Ajax ces dernières années."

L'ancienne légende mancunienne s’est également satisfaite de la rapidité avec laquelle le successeur de ten Hag a été identifié: “Je suis heureux que nous ayons des éclaircissements dès maintenant sur ce poste important au sein du club. Le staff de l'équipe première sera également façonnée dans la période à venir. Gerry Hamstra et Klaas Jan Huntelaar, qui ont également parlé à Alfred, travaillent très dur sur cette question.”

Soucieux de conserver son ADN joueuse, l’Ajax s’est tourné vers un entraîneur rompu au football attrayant. En poste au Club Bruges depuis janvier et après le départ Philippe Clément à l’AS Monaco, Schreuder est passé par le FC Barcelone, où il était l’adjoint de Ronald Koeman (2020-2021). Avant la parenthèse catalane, il était aux commandes de Hoffenheim, succédant à Julian Nagelsmann, dont il a aussi été l’adjoint. C’est la première occasion pour Schreuder de s’exprimer dans un grand club européen, “une belle opportunité" qu’il compte "saisir à deux mains.”

“Je suis également ravi de revenir ici, car j'ai beaucoup apprécié l'année et demie que j'ai passée à l'Ajax. Je souhaite gagner des prix ici à Amsterdam, avec une équipe qui pratique un football attrayant. Avec un bon équilibre entre des joueurs expérimentés de haut niveau et de très grands talents. Mais je veux d'abord terminer la saison avec le Club de Bruges avec succès. Je veux dire au revoir avec un titre, c'est très important pour moi et je ferai de mon mieux pour y parvenir.” Schreuder est en excellente position pour ramener le titre de champion de Belgique à Bruges. A deux journées de la fin des play-off, les Gazelles comptent trois points d’avance sur la Royale Union saint-gilloise.