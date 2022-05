“Tu es bizarre mais tu as dépassé toutes les attentes”, l’hommage particulier de Van der Sar à Ten Hag

Le 36e titre de champion de l’Ajax assuré, Ten Hag a pu savourer son triomphe et être célébré comme il se doit par ses joueurs et dirigeants. Edwin van der Sar a rendu un hommage à sa manière au futur entraîneur de Manchester United.

Erik ten Hag s’en va sur un titre. L’entraîneur néerlandais et ses joueurs ont assuré le 36 titre de champion de l’histoire de l’Ajax Amsterdam contre Heerenveen ce mercredi (5-0). Ten Hag a par la même occasion fait ses adieux à la Cruyff Arena, antre des Lanciers. Le technicien batave rejoindra Manchester United cet été en lieu et place de Ralf Rangnick, nouveau séléctionneur de l'Autriche. Durant les festivités, l’ancien d’Utrecht a été célébré par ses joueurs mais aussi ses dirigeants. Edwin van der Sar, directeur général de l’Ajax et ancienne gloire de Manchester United a rendu un hommage particulier à son futur ex coach: “Erik... parfois je pensais "tu es un homme bizarre". Mais tu as dépassé toutes les attentes. Football dominant, demi-finale Ligue des champions, titres de champion. Tu pars pour un club qui me tient à cœur. Je vous souhaite tout le meilleur là-bas. Merci, Erik ten Hag !”

En poste depuis 2017, Erik ten Hag a remporté trois titres de champion des Pays-Bas, deux Coupes des Pays-Bas et une Supercoupe en 2021. Mis à part ces trophées empilés par Ten Hag, la saison 2018/2019 reste comme la plus accomplie pour les Rouges et Blancs avec à la clé une demi-finale de Ligue des champions perdue sur le fil contre Tottenham. Malgré un mandat d’une durée honnorable, Van der Sar “aurait aimé garder Erik plus longtemps à l’Ajax.”

Le futur club du coach néerlandais, Manchester United, s’est lui aussi fendu d’un message à l'attention de l’homme de 52 ans. “Après le dernier succès du Néerlandais, nous sommes impatients d'accueillir Ten Hag à Old Trafford la saison prochaine, a indiqué le club mancunien. Félicitations, Erik !"

Si Ten Hag a fait ses adieux aux supporters amstellodamois, il lui reste encore un match à disputer contre le Vitesse Arnhem ce dimanche pour définitivement tourner la page ajacide. Ensuite, il se concentrera sur sa nouvelle tâche dans le Nord de l’Angleterre, à savoir rendre ses lettres de noblesse à Manchester United. Selon le Daily Mail, il a d'ores et déjà indiqué que les Red Devils reprendront l’entraînement deux semaines plus tôt que prévu, afin de bien préparer la saison prochaine.