Mercato: Almada a donné son accord à l’OM

INFO RMC SPORT. Thiago Almada, le jeune milieu de terrain argentin du Vélez Sarsfield, a donné son accord de principe à l’OM.

L’OM avance sur un renfort de poids et vient de passer une étape importante. Selon nos informations, le milieu offensif argentin de 20 ans Thiago Almada a donné son accord de principe à l’OM. L’accord trouvé porterait sur un contrat de cinq ans. Selon une source proche du dossier, les discussions ont démarré avec Vélez. Reste un problème de taille pour l’OM: le club argentin demande au moins 15 millions d’euros hors bonus pour le jeune espoir de la sélection argentine. Le club argentin sait que Thiago Almada jouit déjà d’une grosse cote en Europe, sans y avoir jamais évolué.

L'OM explore plusieurs pistes en parallèle

En parallèle de ces discussions avec thiago Almada, l’OM discute aussi avec l’entourage du Toulousain Amine Adli (20 ans). Les négociations durent depuis plusieurs mois désormais, mais le joueur et son entourage n’ont pas encore acté leur choix. Le Toulousain est courtisé par plusieurs grands clubs français. Pour anticiper toutes les possibilités, le président marseillais Pablo Longoria a avancé, selon nos informations, sur deux autres pistes dont les noms n’ont pas encore filtré.

Vendredi, l’OM a prolongé son latéral gauche Jordan Amavi, alors qu’il est assuré de perdre son attaquant champion du monde, Florian Thauvin. Ce dernier rejoindra la saison prochaine les Tigres de Monterrey, a annoncé vendredi le club mexicain sur son compte Twitter. Thauvin, 28 ans, arrivait en fin de contrat avec l'OM à la fin de la saison et pouvait donc s'engager dans le club de son choix, sans indemnité de transfert. Il avait rejoint l'OM en 2013 et y jouait depuis, en dehors de six mois à Newcastle lors de la saison 2015-2016. En rejoignant les Tigres, Thauvin met fin à l'incertitude qui entourait la suite de sa carrière. Des discussions avaient été ouvertes avec l'OM autour d'une possible prolongation de contrat, mais elles n'ont donc pas abouti.