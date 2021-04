OM: Sampaoli emballé par le profil de Thiago Almada, pépite argentine

Jorge Sampaoli n’a pas confirmé une prise de contact entre l’OM et l’entourage de Thiago Almada (20 ans), jeune milieu argentin qu’il connaît bien et dont il a dressé un portrait très prometteur, ce jeudi.

La mise en place de son projet de jeu occupe tout son esprit, parole de Jorge Sampaoli. Alors, l’entraîneur de l’OM n’a pas confirmé des contacts entre le club et l’entourage de Thiago Almada, milieu de terrain argentin (20 ans) de Velez Sarfield. Il a tout de même pris le temps de dresser un portrait élogieux du jeune joueur qu’il connaît bien. Pendant la Coupe du monde 2018, Sampaoli, alors sélectionneur de l’Argentine, l'avait intégré aux séances d'entraînements auprès des stars de l'Albiceleste. Almada, alors âgé de 17 ans, faisait partie d'une autre équipe de jeunes joueurs argentins ayant fait le voyage en Europe pour collaborer aux sessions des A.

"Un grand avenir"

"Non, je ne peux pas confirmer (des contacts, ndlr), a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi. Je le connais très bien, on a une très bonne relation. Il est en pleine croissance avec un grand avenir. C’est un milieu de terrain avec une large palette offensive. Au-delà de mon ressenti personnel, je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Ce n’est pas clair parce que ce qui me préoccupe, ce sont les quatre derniers matchs et une qualification européenne. Mais c’est un nom qui me semble avoir un grand avenir. Je pense que tout entraîneur aimerait l’avoir. Je ne sais pas s’il y a une communication du club à ce sujet."

Relancé sur l’intérêt qu’il lui voue, Sampaoli confirme être sous le charme. "C'est un joueur qui est très bien valorisé, c'est une promesse, poursuit-il. Quand il va se consolider, ce sera un joueur très important. C'est une analyse que je base sur ce que j'ai vu en sélection, pas sur son rendement actuel."

Jeudi en conférence de presse, le président Pablo Longoria avait botté en touche au sujet de l’international U20. "Je n'aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l'opération n'est pas conclue, a-t-il expliqué. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs pouvant apporter de la fraicheur à l'intérieur du club."