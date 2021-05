OM: le message de Thauvin aux supporters après l'annonce de son départ

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Florian Thauvin promet aux supporters marseillais qu'il donnera tout pour aider l'OM à accrocher une qualification européenne, avant de quitter le club pour rejoindre les Tigres de Monterrey.

"Le style Tigres, c'est de toujours croire que c'est possible." C’est avec ces quelques mots en espagnol que Florian Thauvin a officialisé dans une vidéo, ce vendredi, son choix de filer au Mexique à l’issue de la saison. En fin de contrat cet été à l’OM, le champion du monde (28 ans) n’a pas souhaité prolonger, lassé par les critiques de ces derniers mois et convaincu par la proposition des Tigres, le club d’André-Pierre Gignac, son ancien coéquipier à Marseille. Dans un autre message publié sur ses réseaux sociaux, le milieu offensif a tenu à s’adresser aux supporters de l’OM.

"Je suis marseillais à vie"

"Les amis, ce n’est pas encore l’heure de vous dire au revoir... Il nous reste trois matchs et une qualification européenne à aller chercher !! Je suis marseillais à vie et je donnerai tout pour mon club de cœur jusqu’à la dernière minute. Allez l’OM", a-t-il écrit. Recruté en 2013 après s’être révélé du côté de Bastia, Thauvin était parti tenter sa chance en Angleterre, à Newcastle, en 2015, avant de revenir à Marseille seulement six mois après son départ. Revenu d'une longue blessure, il totalise cette saison huit buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues.

Usé mentalement, désireux de tourner la page et pas vraiment convaincu par le projet porté par Frank McCourt, Thauvin a donc choisi le chemin déjà emprunté par Gignac, devenu une véritable légende chez les Tigres de Monterrey. Avant de quitter la France, il aura trois dernières occasions de briller pour aider Marseille à accrocher un ticket européen : deux déplacements à Saint-Etienne (09/05) et Metz (23/05), et la réception du SCO d'Angers (16/05).