Mercato: Alvaro Gonzalez ne veut pas quitter l'OM

Surpris de voir son nom circuler lors de ce mercato hivernal, le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez aimerait que l’OM et Jorge Sampaoli soient plus clairs sur leurs intentions. Sa volonté à lui est limpide: il veut rester à Marseille, et retrouver du temps de jeu.

Alvaro Gonzalez va-t-il quitter l’OM cet hiver? Le nom du défenseur espagnol revient dans de nombreuses rumeurs de transfert et le joueur figurerait en bonne place sur les tablettes de certains clubs français ou espagnols. Flatté ou parfois amusé de susciter l’intérêt de plusieurs formations, Alvaro n’en est pas moins contrarié de ne pas se sentir désiré dans le club où il veut s’imposer: l’OM.

Il l’a souvent affirmé lors de ses interviews et ne cesse de le clamer sur les réseaux sociaux: il se sent bien à Marseille et a ressenti un vrai feeling avec cette ville, avec le club phocéen et avec les supporters olympiens depuis son arrivée à l’été 2019, en provenance de Villarreal.

La priorité d’Alvaro : rester à l’OM

Selon nos informations, sa priorité est donc de rester à l’OM, de jouer et de prouver ses qualités à Marseille. Alvaro ne s’imagine pas évoluer dans un club d’un standing inférieur à celui de l’OM, qui se bat pour le podium. Problème: son temps de jeu est très réduit, cette saison. Sampaoli ne compte que très peu sur lui et a souvent préféré aligner Balerdi, en début de saison, et désormais Caleta-Car en charnière centrale de la défense marseillaise. Sampaoli n’a titularisé l’Espagnol qu’à 5 reprises cette saison en Ligue 1. Le coach argentin semble lui préférer des défenseurs axiaux plus techniques et plus à l’aise dans la relance.

Alvaro et Sampaoli ont déjà eu une explication

Comme Amavi, devenu remplaçant et sur le départ cet hiver, Alvaro Gonzalez avait pourtant prolongé son contrat – jusqu’en 2024 - au printemps dernier, alors que Sampaoli était déjà l’entraineur de l’OM. Alvaro pensait donc avoir un vrai rôle à jouer sous les ordres du technicien argentin. Une situation floue, qui a forcément créé beaucoup d’interrogations dans l’esprit de l'Espagnol.

Le joueur et l’entraineur Jorge Sampaoli avaient d’ailleurs eu une explication virile en octobre dernier, avant OM-PSG, Alvaro reprochant à Sampaoli de ne pas lui donner sa chance et d’avoir manqué de franchise à son égard.

L’OM n’a rien dit à Alvaro au sujet du mercato

Alvaro aimerait d’ailleurs que le club se positionne plus clairement à son sujet: l’OM veut-il le garder, ou réellement se séparer de lui? Selon nos informations, le club marseillais ne lui a rien dit pour le moment. Ces doutes n’ont pas de véritable influence sur l’implication d’Alvaro au sein de l’OM, quand Sampaoli a fait appel à lui, ou dans la vie parfois tumultueuse du club marseillais.

Toujours prêt à défendre l’écusson et ses coéquipiers, au moindre incident ou coup de chaud, Alvaro pense incarner l’esprit club à la perfection, et ressent donc une certaine forme d’injustice face à ce soudain manque de considération du club olympien. En attendant, Alvaro promet en privé qu’il ne va rien lâcher et qu’il donnera tout pour s’imposer de nouveau à l’OM.