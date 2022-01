Mercato: Pjanic conseille à De Ligt de rester à la Juventus (et de ne pas aller au Barça)

Pion essentiel de la Juventus lors de ses quatre saisons passées au club, Miralem Pjanic suit toujours l’actualité de son ancien club. Dans un entretien avec Tuttosport, le milieu prêté par le Barça à Besiktas s’est exprimé sur les avenirs de Matthijs de Ligt et Alvaro Morata, tous les deux ciblés par le club catalan.

En rejoignant le FC Barcelone en 2020 dans le cadre d’un échange avec Arthur qui avait rejoint la Juventus, Miralem Pjanic (31 ans) ne pensait pas jouer si peu, lui qui ne comptait que 19 apparitions en Liga la saison dernière. Afin de gagner du temps de jeu, le milieu de terrain a donc rejoint lors du dernier mercato estival Besiktas en prêt.

Dans une interview accordée à Tuttosport, le Bosnien a été interrogé sur deux dossiers qui concernent ses anciens clubs, à savoir ceux de Matthijs de Ligt (22 ans) et Alvaro Morata (29 ans) actuellement à la Juventus, mais dans le viseur du Barça. Invité à conseiller les deux joueurs, Pjanic a indirectement incité le défenseur néerlandais à rester en Italie: "De Ligt a fait un excellent choix en décidant de grandir aux côtés de Bonucci et Chiellini. Il est heureux à la Juve et quand on est heureux, il vaut mieux y rester. S’il a la motivation d’essayer quelque chose de nouveau, on verra."

"Parfois, les joueurs ont besoin de motivation et de nouveaux défis"

Si les précédents propos du joueur de 31 ans ne risquent pas d’améliorer sa cote de popularité à Barcelone, l’ancien Lyonnais s’est tout de même montré élogieux envers le projet du club où il reviendra à l’issue de son prêt en Turquie: "Barcelone a embauché un manager comme Xavi, qui connaît parfaitement le club et sera à nouveau formidable."

Alors qu'il est également sur les tablettes du club catalan, l’avenir d'Alvaro Morata en Italie demeure incertain. Auprès du média italien, Pjanic s’est aussi prononcé sur la situation du buteur: "Le seul conseil que je donnerais à n’importe qui, indépendamment de Morata, est de réfléchir à deux fois avant de quitter un endroit où vous êtes heureux. (…) Mais parfois, les joueurs ont besoin de motivation et de nouveaux défis. Morata saura très bien quoi faire."