Mercato: Andersen quitte l’OL pour Crystal Palace, le montant du transfert dévoilé

Le défenseur danois Joachim Andersen quitte l’OL pour rejoindre la Premier League et Crystal Palace, contre 17,5 millions d'euros plus des bonus.

Son départ était attendu, seule la destination restait à déterminer. Désormais, c’est certain: Joachim Andersen quitte l’Olympique Lyonnais et évoluera en Premier League la saison prochaine, à Crystal Palace. Le défenseur central danois s’est engagé pour cinq ans dans le club londonien. Le montant du transfert s’élève à 17,5 millions d’euros, avec des bonus de maximum 2,5 M€ et "12,5% sur une éventuelle plus-value".

Arrivé à l’OL en 2019, Andersen était déjà prêté en Angleterre la saison précédente, à Fulham. Il y avait réalisé une très bonne saison, s’imposant très vite comme un titulaire indiscutable et portant très régulièrement le brassard de capitaine. Son année lui a valu d’être ciblé par plusieurs grosses écuries outre-Manche, dont Leicester, Tottenham ou Manchester United.

Sous les ordres de Vieira

C’est finalement avec Crystal Palace qu’un accord a été trouvé : le joueur évoluera sous les ordres de Patrick Vieira, qui s’est engagé en Angleterre cet été après avoir été licencié en décembre de l’OGC Nice. C’est la deuxième vente de l’OL cet été, après le départ du jeune latéral Melvin Bard à Nice.

Le passage du Danois, 8 sélections avec son pays, à Lyon n’aura pas marqué les esprits. Enrôlé contre 24 millions d’euros à la Sampdoria de Gênes, ce qui faisait alors de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club, il n’avait pas répondu aux espoirs placés en lui au cours de sa seule saison disputée sous le maillot rhodanien. En fin de saison, il avait même été relégué sur le banc, ce qui a précipité son départ.