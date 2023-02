Mercato: André Ayew sur le point de faire son retour en Premier League

André Ayew est proche de signer à Nottingham Forest, rapporte The Athletic ce jeudi. L’ancien Marseillais (33 ans) est libre depuis la fin de son contrat à Al-Sadd.

André Ayew (33 ans) n'a jamais été aussi proche de retrouver la Premier League, un an et demi après l'avoir quittée. Sans club depuis la fin de son contrat avec le club qatari d'Al-Sadd fin janvier, l'ancien Marseillais est sur le point de s'engager avec Nottingham Forest, rapporte The Athletic.

Étant libre, l’international ghanéen (113 sélections, 24 buts) peut s’engager avec une nouvelle équipe alors que le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes mardi soir. Il deviendrait ainsi la 29e recrue de Nottingham Forest depuis sa remontée en première division. Ces derniers jours, son nom a également été cité du côté d'Everton.

L'occasion de recroiser son frère sur les pelouses anglaises

André Ayew connaît bien la Premier League pour y avoir évolué entre 2015 et 2018, à Swansea (2015-2016 puis fin de saison 2017-2018) ainsi qu’à West Ham (2016-janvier 2018). Entre 2019 et 2021, il était resté à Swansea malgré la descente du club gallois en Championship. Sur les pelouses anglaises, il aurait une nouvelle fois l’occasion d’affronter son frère, Jordan Ayew, actuel joueur de Crystal Palace.

En 10 matchs disputés avec Al-Sadd lors de la première partie de saison, le fils d’Abedi Pelé a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive.