Ghana: "Une petite équipe", André Ayew tacle le Gabon après l'embrouille à la CAN

L'ex-Marseillais André Ayew n'a pas digéré le match nul concédé par le Ghana face au Gabon (1-1) vendredi lors de la Coupe d'Afrique des nations. Il estime que ses adversaires ont manqué de fair-play sur leur but inscrit en toute fin de match.

Nouvelle polémique à la CAN. Le match entre le Gabon et le Ghana (1-1) s’est terminé vendredi en bagarre générale. En cause : le but de l’égalisation inscrit par les Gabonais à la 88e minute de jeu. Sur cette action, les "Black Stars" ont reproché aux Gabonais d’avoir joué un ballon qui avait été mis en touche par Abdul-Rahman Baba après avoir vu son coéquipier Daniel-Koffi Kyereh au sol en train de se plaindre d’une blessure.

"C'est très petit de leur part"

Les "Panthères" n’ont pas rendu le ballon, et le Clermontois Jim Allevinah en a profité pour aller marquer au bout du suspense. De quoi rendre fou de rage le capitaine ghanéen André Ayew. "On a mis le ballon en touche exprès, a réagi l’ancien milieu de terrain de l’OM, aujourd’hui à Al-Sadd au Qatar. Notre joueur était au sol. Le fair-play du football c'est de redonner le ballon. C'est tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'ils marquent. Ils n'ont pas eu d'occasion pendant le match, on était en bloc, on était solides. On s'est dit qu'ils allaient rendre le ballon." Et de conclure, révolté : "C'est très petit de leur part. C'est comme ça avec les petites équipes..."

Patrice Neveu, le sélectionneur français du Gabon, a lui pris la défense de son équipe. "L'arbitre est là pour gérer le jeu. 15 minutes avant (le but du Gabon), les Ghanéens ont sorti un ballon et leur gardien a pris énormément de temps pour relancer. On prend nos responsabilités. Le football a ses règles et l'égalisation est logique, il n'y a pas à crier au scandale", a-t-il réagi en conférence de presse. Avec quatre points en deux matchs, le Gabon occupe la deuxième place du groupe C derrière le Maroc (6 points) mais devant le Ghana (1 point) et les Comores (0). Les six vainqueurs de groupes, les six deuxièmes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale.