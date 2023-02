EN DIRECT - Mercato: Brest a recruté Loïc Rémy, annonce Eric Roy

Eric Roy, entraîneur de Brest, a annoncé la signature de Loïc Rémy (36 ans) jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant international français (31 sélections, 7 buts) est libre depuis juillet 2022 et la fin de son contrat avec le club turc d'Adana Demirspor.

"Il faut être très clair - et c’est le discours qu’on lui a tenu -, on sait qu’il n’est pas prêt, qu’il ne le sera pas dans les quinze jours, a confié le technicien après le match nul à Lyon (0-0) mercredi. Mais on va l’emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois. On est très lucides. Je sais ce que c’est que s’entraîner sans être dans un groupe."