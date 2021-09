Mercato: Angers et le Paris FC finalement autorisés à recruter

Cinq mois après avoir été interdits de recrutement par la Fifa pour violation du règlement des transferts-relais, Angers (Ligue 1) et Paris FC (Ligue 2) ont finalement obtenu gain de cause devant la commission de recours de l’instance internationale.

Ouf de soulagement du côté d’Angers et du Paris FC. Le club de Ligue 1 (4eme) et celui de Ligue 2 (7eme) sont désormais autorisés à recruter. Fin avril, les deux formations françaises avaient été sanctionnées par la commission de discipline de la Fifa. En plus d’écoper d’une amende de 30.000 francs suisses (environ 27.000 euros), le SCO et le club parisien avaient été interdits de recrutement pour un transfert-relais.

En cause, la signature de Kevin Bekamenga. Le milieu offensif s’était engagé avec le Paris FC pour jouer avec l’équipe réserve en juillet 2020 avant de signer au SCO un mois plus tard avec un pourcentage à la revente. Des deals qui auraient eu pour objectif de contourner les règles concernant l’indemnité de formation.

Angers et le PFC ont convaincu la Fifa

Mais ces sanctions ont donc été levées ce lundi par la Commission de Recours de la Fifa. "Après analyse des circonstances de l'affaire, la Commission de Recours de la FIFA a considéré que les éléments de preuve présentés par les deux clubs suffisaient à infirmer la présomption de transfert-relais, indique un communiqué de l'instance internationale. La commission s'est notamment estimée raisonnablement convaincue de l'absence de volonté des clubs de contourner les dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs relatives à l'indemnité de formation lors de la chaîne de transferts visée."