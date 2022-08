Mercato: Antony à Manchester United, un 13e transfert à 100 millions dans l'histoire

En s'engageant avec Manchester United jusqu'en 2027, avec une année en option, Antony va rapporter 100 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam. L'ailier brésilien de 22 ans n'entre pas pour autant dans le top 10 des transferts les plus onéreux de l'histoire.

Arrivé à l'Ajax Amsterdam à l'été 2020 en provenance de Sao Paulo, son club formateur, contre 16 millions d'euros, Antony va en rapporter 100 au club néerlandais deux ans plus tard. Comme rapporté par plusieurs médias britanniques, Manchester United a accepté la barre des trois chiffres pour signer l'ailier brésilien. A 22 ans, l'international auriverde va devenir le 13e joueur dans l'histoire à coûter au moins 100 millions d'euros.

Deux Français sur le podium derrière Neymar

Le record appartient toujours à son compatriote Neymar, parti du FC Barcelone en 2017 contre 222 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le PSG se classe aussi en deuxième position avec l'option d'achat levée pour Kylian Mbappé en 2018, fixée à 180 millions d'euros par l'AS Monaco qui l'avait prêté une saison. Champion du monde 2018, Ousmane Dembélé complète le podium avec ses 140 millions d'euros, investis par le FC Barcelone à l'été 2017 pour convaincre le Borussia Dortmund.

Le club catalan, profitant de la somme reçue pour Neymar, avait alors récupéré Philippe Coutinho quelques mois après Dembélé, au mercato hivernal 2018. Les 135 millions d'euros ressemblent cinq ans plus tard à un flop, pour un joueur lâché en juillet à Aston Villa contre 20 millions. Et qui a entre-temps, participé avec le Bayern Munich à l'humiliation en Ligue des champions en août 2020 (8-2).

Pas mal de déceptions

Au rayon des déceptions, le FC Barcelone doit aussi regretter les 120 millions d'euros posés sur Antoine Griezmann en 2019, revenu en prêt depuis à l'Atlético de Madrid et dont l'option d'achat est fixée à 40 millions d'euros. Justement, les Colchoneros complètent le top 5 avec le recrutement de Joao Félix en 2019, que l'Europe s'arrachait après sa révélation au Benfica Lisbonne, pour 127 millions d'euros. L'attaquant portugais confirme lui depuis peu à peu tout son potentiel.

L'an dernier, Jack Grealish quittait Aston Villa pour Manchester City contre 117,5 millions d'euros, soit le montant record pour le dernier mercato estival. Pour l'ailier anglais, il semble encore trop tôt pour juger sa réussite sportive sous les ordres de Pep Guardiola.

Sauf gros coup de folie de dernière minute, Antony devrait être le joueur vendu le plus cher lors de ce mercato. Il ne battra pas le record des Red Devils, qui avaient mis 105 millions sur Paul Pogba en 2016. Le Français, reparti six ans plus tard à la Juventus, n'a pas marqué de son empreinte Old Trafford avec deux trophées au palmarès, à savoir la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

Le Real Madrid est aussi concerné par ce classement honorifique avec la vente de Cristiano Ronaldo (117 millions) en 2018, laissé à la Juventus Turin. De l'autre côté, le club merengue s'était distingué en investissant 101 millions sur Gareth Bale en 2013, soit le transfert à l'époque le plus cher. Si le prix avait pu surprendre à l'époque, difficile de contester le passage du Gallois à Madrid, vainqueur à cinq reprises de la Ligue des champions et membre de la "BBC" avec Ronaldo et Benzema.

Déjà passé à Chelsea entre 2011 et 2014, Romelu Lukaku signait à nouveau l'an passé contre 113 millions d'euros. Mais l'expérience a été un échec, avec un retour en prêt un an plus tard à l'Inter Milan. A l'inverse, si le transfert ressemble aussi à un échec pour le Real Madrid, les Blues avaient encaissé 115 millions en 2019 pour Eden Hazard, souvent blessé au cours des trois dernières saisons.

Le classement des transferts les plus chers de l'histoire

1- Neymar - du FC Barcelone au PSG en 2017 - 222 millions d'euros

2- Kylian Mbappé - de l'AS Monaco au PSG en 2018 - 180 millions d'euros

3- Ousmane Dembélé - du Borussia Dortmund au FC Barcelone en 2017 - 140 millions d'euros

4- Philippe Coutinho - de Liverpool au FC Barcelone en janvier 2018 - 135 millions d'euros

5- Joao Félix - du Benfica Lisbonne à l'Atlético de Madrid en 2019 - 127 millions d'euros

6- Antoine Griezmann - de l'Atlético de Madrid au FC Barcelone en 2019 - 120 millions d'euros

7- Jack Grealish - d'Aston Villa à Manchester City en 2021 - 117,5 millions d'euros

8- Cristiano Ronaldo - du Real Madrid à la Juventus Turin en 2018 - 117 millions d'euros

9- Eden Hazard - de Chelsea au Real Madrid en 2019 - 115 millions d'euros

10- Romelu Lukaku - de l'Inter Milan à Chelsea en 2021 - 113 millions d'euros

11- Paul Pogba - de la Juventus Turin à Manchester United en 2016 - 105 millions d'euros

12- Gareth Bale - de Tottenham au Real Madrid en 2013 - 101 millions d'euros

13- Antony - de l'Ajax Amsterdam à Manchester United en 2022 - 100 millions d'euros

14- Cristiano Ronaldo - de Manchester United au Real Madrid en 2009 - 94 millions d'euros

15- Gonzalo Higuain - de Naples à la Juventus Turin en 2016 - 90 millions d'euros