Mercato: Manchester United trouve un accord à 100 millions avec l'Ajax pour Antony

Selon plusieurs médias britanniques, un accord a été trouvé entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam pour le transfert d'Antony. Les Red Devils vont débourser 100 millions pour l'ailier brésilien de 22 ans.

Manchester United a convenu d'un montant qui pourrait atteindre près de 85 millions de livres (100 millions d'euros) pour décrocher Antony, l'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam, selon des médias britanniques. Ces derniers jours, le joueur de 22 ans avait publiquement demandé son départ.

Le club de Premier League a accepté de débourser 80,75 millions de livres, auxquels s'ajoutent 4,25 millions pour divers éléments complémentaires, ont rapporté la BBC, Sky Sports et d'autres médias britanniques, alors que la fenêtre de transfert se referme jeudi. Antony devrait s'engager jusqu'en 2027, avec une année en option.

Erik ten Hag va retrouver son ancien joueur

Après l'arrivée du défenseur Lisandro Martinez, Antony, 22 ans, devrait être le second joueur à suivre les pas de l'entraîneur Erik ten Hag, parti du championnat néerlandais pour rejoindre Old Trafford. Cet été, Tyrell Malacia, Martinez, Christian Eriksen et Casemiro ont rejoint le club, et Erik ten Hag espère pouvoir conserver Cristiano Ronaldo malgré le souhait du Portugais de quitter United pour pouvoir disputer la Ligue des Champions.

L'international de 37 ans a débuté sur le banc lors du match remporté samedi à Southampton (1-0) avant de faire une apparition discrète en seconde mi-temps. United reste catégorique sur le fait que le quintuple Ballon d'Or n'est pas à vendre pour ce qui constitue la deuxième saison du second contrat de Ronaldo au sein du club anglais. "Nous avons joué avec lui, alors nous voulons qu'il reste. C'est ce que nous voulons. Je l'espère", a déclaré Erik Ten Hag.



United tentera jeudi de remporter un troisième match consécutif de Premier League à Leicester City, quelques heures avant la fermeture de la fenêtre de transfert fixée pour 22 heures.