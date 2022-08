Mercato: Manchester United et l'Ajax proches d'un accord autour de 100 millions pour Antony

Selon The Athletic, Manchester United et l'Ajax Amsterdam se sont rapprochés d'un accord pour le transfert d'Antony. L'ailier droit brésilien de 22 ans devrait être transféré pour 100 millions d'euros.

Manchester United s'apprête à faire sauter la banque. Selon The Athletic, les Red Devils et l'Ajax Amsterdam sont proches d'un accord aux alentours de 100 millions d'euros pour le transfert d'Antony. Les deux clans sont confiants pour que l'opération soit une réussite.

Dans un récent entretien, Antony a mis la pression sur ses dirigeants pour qu'ils le laissent partir en direction d'Old Trafford. "Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux", a déclaré le Brésilien auprès du journaliste Fabrizio Romano.

Une demande d'Erik ten Hag

L'Ajax Amsterdam a déjà refusé plusieurs offres des Red Devils, dont la dernière en date vendredi, où Manchester United a proposé 90 millions d'euros. Le mercato aux Pays-Bas fermera ses portes le 31 août et le temps presse. "En juin, j’ai interrompu mes vacances et je suis personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons", a ajouté Antony.

Si ce transfert se concrétise, Antony sera le joueur dont l'indemnité de transfert devrait être la plus élevée lors de ce mercato estival. "Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie, a conclu Antony. J’ai insisté sur ce point depuis février pour que le club reconstruise l’équipe avec une tranquillité d’esprit".

Erik ten Hag retrouverait ainsi Antony, qu'il a déjà dirigé la saison dernière à Amsterdam. Voilà plusieurs semaines que le technicien néerlandais a demandé à ses dirigeants de recruter l'international brésilien, pour préparer notamment l'après Cristiano Ronaldo.