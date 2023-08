Mercato: après 28 années de carrière pro, Buffon devrait prendre sa retraite à 45 ans

Après 28 ans de carrière, Gianluigi Buffon s'apprête à prendre sa retraite, d'après la presse italienne. Le champion du monde 2006, passé par la Juventus et le PSG, peut-être le plus grand gardien de tous les temps, évoluait ces deux dernières saisons à Parme, son club formateur, en deuxième division.

C'est un mythe qui s'apprête à tirer sa révérence. Gianluigi Buffon, l'un des plus grands gardiens de l'histoire si ce n'est le plus grand, est sur le point de prendre sa retraite 28 ans après ses débuts comme professionnel, d'après la presse italienne. A 45 ans, l'Italien évolue à Parme, son club formateur, depuis deux saisons. Son contrat court jusqu'en juin 2024 mais son entourage fait actuellement le nécessaire pour le résilier.

Depuis son premier match en 1995, Gianluigi Buffon n'a connu que trois clubs, avec une symétrie parfaite. Révélé à Parme, où il a joué six saisons et remporté la Coupe de l'UEFA en 1999, il a ensuite rejoint la Juventus, où il a connu ses meilleures années et conquis dix titres de champion d'Italie.

En 2018-2019, il s'est offert une expérience en dehors de la Botte en signant au Paris Saint-Germain. Une aventure de courte durée, une saison seulement, avant de faire le chemin inverse : deux saisons à la Juventus, où il n'était plus le gardien titulaire, puis deux dernières à Parme, un retour aux sources en deuxième division.

Le point noir de la Ligue des champions et un Ballon d'Or à portée de main

Lors de son transfert de Parme à la Juventus, en 2001, Gianluigi Buffon était devenu le gardien le plus cher de l'histoire. Un record qui a tenu jusqu'à l'été 2018, lorsque Liverpool et Chelsea ont explosé les compteurs pour signer Alisson et Kepa Arrizabalaga.

Champion du monde en 2006 avec l'Italie, Buffon va quitter le monde du football avec un palmarès gigantesque de 29 titres. Il n'y a que deux grandes compétitions qui lui ont résisté au cours de sa carrière : l'Euro, duquel il a été finaliste en 2012, et la Ligue des champions, où il a disputé trois finales avec la Juventus (2003, 2015, 2017), perdant la première aux tirs au but.

Au rayon des récompenses individuelles, l'Italien n'était pas loin d'obtenir le Ballon d'or en 2006, deuxième derrière son compatriote Fabio Cannavaro, et il a été élu 13 fois meilleur gardien de Série A. Il a disputé 1151 matchs en carrière et détient le record de rencontres jouées dans le championnat italien, devant Paolo Maldini. Sa retraite promet de laisser un vide tant sa carrière, étalée sur quatre décennies, a traversé les générations.