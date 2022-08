Serie B: Buffon souhaite la bienvenue à Fabregas... et le met au défi de lui inscrire un but

Gianluigi Buffon a salué l’arrivée de Cesc Fabregas à Côme en Serie B ce mardi. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le gardien de Parme en a profité pour défier le milieu espagnol avant le début de la saison.

Après un peu plus de trois ans à Monaco, Cesc Fabregas a relevé un nouveau défi en s’engageant ce lundi avec le club de Côme en Serie B. Un recrutement classique sur le papier à ceci près que le milieu espagnol de 35 ans sera à la fois joueur et actionnaire de la formation lombarde. Lui aussi engagé lors de la saison 2022-2023 en deuxième division transalpine, avec Parme, Gianluigi Buffon a adressé un joli message à l’ancien meneur de jeu d’Arsenal et du Barça.

"Ce sera un plaisir de te retrouver sur le terrain et de te défier à nouveau Cesc Fabregas, a écrit le gardien italien de 44 ans via une publication sur les réseaux sociaux. Bienvenue en Italie champion! Je t’accueille à bras ouverts."

Fabregas donne rendez-vous à Buffon

Rivaux par le passé en Ligue des champions lorsqu’ils évoluaient respectivement à la Juventus et à Arsenal, Gianluigi Buffon et Cesc Fabregas lutteront cette fois en Serie B. Et le gardien italien n’a pas l’intention de céder face à son rival espagnol.

"Voyons si tu peux encore me marquer un but", a encore lancé le champion du monde 2006 avec la Nazionale. Une jolie référence au pion marqué par l’ex-Gunner en C1 lors de la saison voilà 16 ans.

En mars 2006, le meneur de jeu d’Arsenal avait trompé l’Italien avant de servir Thierry Henry en quart de finale aller de Ligue des champions. Défié par "Gigi" Buffon, le milieu lui a répondu sur le même ton: "On se verra bientôt grand".

Les deux légendes du football international pourraient s’affronter lors de la 11e journée de Serie B lorsque Parme recevra Côme, le 29 octobre prochain au Stade Ennio-Tardini. Le rendez-vous est pris.