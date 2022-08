Mercato: après Dreyer, Saint-Etienne sur la piste d'un attaquant ghanéen

En quête d'un attaquant pour se renforcer, l'AS Saint-Etienne s'est arrêtée sur le profil d'Abdul Aziz Yakubu, dit "Aziz", attaquant ghanéen de 23 ans qui évolue à Rio Ave.

Deux points en quatre journées, cinq cartons rouges et -1 point au compteur en Ligue 2 (les Verts ont écopé de trois points de pénalité après les incidents avec les supporters en fin de saison dernière)... après un début de saison cauchemardesque, l'AS Saint-Etienne doit réagir. Le club a officialisé ce mardi la signature de Matthieu Dreyer, en provenance de Lorient. Le gardien aura comme objectif de faire parler son expérience pour encadrer les jeunes portiers stéphanois. Il pourrait faire ses débuts dès ce week-end, Etienne Green étant suspendu après son carton rouge face au Havre (0-6).

Avec les départs de Romain Hamouma, Wahbi Khazri ou encore Denis Bouanga, le secteur offensif des Verts est particulièrement affaibli.

Le club du Forez tente d’attirer Abdul Aziz Yakubu dit "Aziz". Cet attaquant ghanéen de 23 ans est un espoir du championnat portugais. Il a inscrit 14 buts en 38 matchs la saison passée avec Rio Ave en deuxième division portugaise. Il peut jouer à plusieurs poste sur le front de l’attaque même si sa position préférentielle reste celle de numéro 9.

Yakubu a participé aux trois premiers matchs de Rio Ave de retour en première division et a même marqué ce samedi lors du 2-2 face à Estoril en Liga portugaise. La direction de Saint-Etienne apprécie grandement son profil et discute actuellement avec Rio Ave et le joueur.

Un début de saison chaotique

Ce serait un euphémisme de dire que la transition entre la Ligue 1 et la Ligue 2 a été dure pour l'AS Saint-Etienne. Battu en barrage contre l'AJ Auxerre (1-1/1-1, 4-5 après TAB), Saint-Etienne était officiellement relégué en Ligue 2 le 29 mai dernier. S'en sont suivies des scènes choquantes à Geoffroy-Guichard, où les supporters ont basculé dans la violence, s'en prenant aux acteurs de la rencontre et embrasant les tribunes. La LFP a sanctionné les Verts, entres autres, d'une pénalité de trois points, pour démarrer la saison.

Après quatre journées de Ligue 2, le bilan comptable de l'AS Saint-Etienne est catastrophique. Le club affiche -1 point, et est bon dernier de Ligue 2. Les Verts font partie des cinq équipes à ne pas avoir gagné le moindre match. Pire encore, le club a pris cinq cartons rouges depuis le début de la saison, dont trois samedi dernier, sur sa pelouse, face au Havre (0-6). En pleine crise, le club attend de voir si "Aziz" pourra venir renforcer son effectif.