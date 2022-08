ASSE: les Verts dans une situation paradoxale et inconfortable

Dernier de Ligue 2, Saint-Étienne reste sur une humiliation sur leur pelouse face au Havre (0-6), en ayant terminé en infériorité numérique. À la recherche de renforts, le club peine à convaincre.

L’ASSE n’a toujours pas lancé sa saison de Ligue 2. Avec deux nuls et deux défaites, dont la dernière retentissante face aux Havre (0-6), les hommes de Laurent Batlles restent englués à la dernière place du classement avec -1 point, du fait de la sanction imposée par la Ligue suite au débordement lors du dernier match de la saison 2021/22 à Geoffroy-Guichard.

Pour la première fois depuis près de trois ans, l’ASSE dispose de quelques liquidités suites aux ventes de Gourna, Bouanga ou encore Zaydou. L’ASSE pourrait aussi toucher gros en fonction de transfert de Fofana, le club du Forez garde un intéressement de 15% sur la revente.

Une absence d'attractivité

Alors qu’ils ont un peu de moyens, les dirigeants de l’ASSE après quatre journées font face à un nouvel écueil : leur absence d’attractivité. L’argument du grand club historique existe toujours mais les Verts ont du mal à convaincre avec leur place de lanterne rouge. Les joueurs visés étant souvent des joueurs convoités par divers club ont aujourd’hui du mal à se projeter avec l’ASSE par crainte d’une saison galère en bas de tableau de L2.

Enfin plus à l’aise financièrement, l’ASSE peine aujourd’hui à convaincre du fait de son début de saison. C’est dans ce contexte que la direction va devoir convaincre et recruter trois joueurs d’ici le 1er septembre. Trois au minimum puisque Laurent Batlles en souhaiterait lui six.