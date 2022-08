Ligue 2: trois cartons rouges, six buts encaissés... le calvaire continue pour Saint-Étienne

Dans le dur depuis le début de la saison, Saint-Étienne s'est incliné ce samedi en ouverture de la quatrième journée de Ligue 2 face au Havre (6-0). Réduits à 9 avant la pause, les Verts ont sombré au retour des vestiaires en terminant à huit et en encaissant six buts.

De semaine en semaine, Saint-Étienne s'enfonce dans la crise. Toujours dans le négatif au classement, les Verts ont connu une nouvelle après-midi cauchemardesque dans un Geoffroy-Guichard toujours à huis-clos, en perdant pied face au Havre (6-0), qui n'avait toujours pas gagné cette saison en Ligue 2. Les joueurs de Laurent Batlles ont été dominés par ceux de Lukas Elsner, propres techniquement et dominateurs et ont coulé en terminant à huit contre onze.

La domination du HAC ne s'est pas faite attendre. Richardson a été le Havrais le plus remuant devant, en trouvant le poteau dès la 6e minute. Le début du calvaire pour Sainté, qui a vu rouge par deux fois en première période. Anthony Briançon a d'abord reçu un deuxième carton jaune pour un coup de coude jugé trop haut par François Letexier, avant que Mathieu Cafaro ne soit exclu pour un geste d'humeur.

La punition immédiate

Deux rouges en 45 minutes: jamais l'ASSE n'avait connu une telle situation au XXIe siècle, Ligue 1 et Ligue 2 confondues. En double infériorité numérique, les Stéphanois n'ont mis que six minutes pour craquer au retour des vestiaires, lorsqu'Arouna Sangante a coupé un corner de Nabil Alioui. En souffrance, Saint-Étienne a de nouveau craqué avant l'heure de jeu. Passeur sur l'ouverture du score, Alioui s'est mué en buteur sur le deuxième but du HAC en profitant d'une erreur de Giraudon.

Très marqués par l'après-midi difficile dans l'enceinte stéphanoise, les Verts se sont davantage enfoncés dans la dernière demi-heure, en encaissant un troisième but par Victor Lekhal, avant qu'Étienne Green ne soit lui aussi expulsé pour avoir annihilé une occasion de but havraise. Le festival offensif du Havre s'est conclu sur un doublé de Christopher Operi et une ultime réalisation de Yann Kitala dans les dernières minutes.

Sans victoire depuis le début de la saison, l'ASSE est toujours bon dernier du classement avec -1 point après quatre journées, alors que Le Havre fait un bon de sept places au classement (cinq points) avant les matchs du multiplex. Les prochains jours s'annoncent délicats du côté du Forez.