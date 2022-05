Mercato: après Haaland, le président de Manchester City annonce d'autres signatures

Le président de Manchester Manchester City confirme que le club a l'intention d'investir sur le marché des transferts pour se renforcer à certains postes cet été.

Manchester City a rapidement conclu le transfert de l'artificier norvégien Erling Haaland, mais cela ne veut pas dire que son marché est d’ores et déjà terminé. Les Skyblues ont bien l’intention de continuer à se renforcer et resteront actifs cet été. "Je peux confirmer que d'autres joueurs vont arriver", a prévenu Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City sur le site du club.

"Nous avons déjà fait deux ajouts très importants (Julian Alvarez rejoindra City à la fin de son prêt à River Plate et Haaland donc, ndlr), mais je prévois que nous en ferons quelques autres. Nous cherchons à renforcer l'équipe dans les domaines qui en ont besoin. Chaque saison, certains joueurs partent et nous devons rafraîchir l'équipe. Nous cherchons toujours à nous améliorer et à nous renforcer."

Cucurella ferait l'affaire à gauche

Après s'être assuré du transfert de deux attaquants, Pep Guardiola vise désormais un milieu de terrain après le départ de Fernandinho, alors que l’international allemand Ilkay Gündogan (31 ans), sous contrat jusqu'en 2023 réfléchit à son avenir. Le technicien espagnol pourrait aussi vouloir renforcer son arrière-garde avec l’arrivée d’un arrière latéral supplémentaire.

Benjamin Mendy, accusé de sept viols en Angleterre, fait face à un procès et reste donc suspendu pour une durée indéterminée. Son avenir à City s'est considérablement obscurci, tandis que l'Ukrainien Zinchenko est un milieu converti à ce poste. Marc Cucurella (Brighton) ferait partie des joueurs surveillés par Guardiola, selon le Guardian. "Nous allons essayer d'aller aussi vite que possible mais cela dépend du marché. Si cela ne tenait qu'à moi, ils seraient tous conclus le 1er juillet", a promis Khaldoon Al Mubarak.

Le patron des Skyblues prévient cependant, il ne s'agira pas d'acheter pour grossir les rangs de l'effectif en nombre. "Il ne s'agit pas seulement de pourvoir un poste", indique-t-il. Nous avons atteint un niveau de qualité, un standard dans lequel nous ne pouvons et ne voulons pas faire de compromis sur la qualité. Si nous trouvons le bon joueur pour cette position particulière, nous l'aurons et si ce n'est pas le cas, Pep nous a montré qu'il trouvera des solutions dans la qualité du groupe que nous avons et dans la qualité de l'académie."