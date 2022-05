Dortmund: un but et beaucoup d’émotion pour les adieux de Haaland

L’attaquant norvégien Erling Haaland a disputé son dernier match avec le Borussia Dortmund samedi face au Hertha Berlin (2-1) lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Ovationné par les supporters et très ému, il a inscrit le but de l’égalisation. Son dernier avec le club de la Ruhr avant son départ à Manchester City.

Clap de fin pour Erling Haaland. Cette fois, l’aventure du crack norvégien à Dortmund est définitivement terminée. Deux ans et demi après son arrivée en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg, l’attaquant de 21 ans a disputé son dernier match avec le Borussia, samedi, face au Hertha Berlin (2-1), à l’occasion de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Au vu de l’énorme ovation que lui a réservé le "Mur Jaune" au Signal Iduna Park avant le coup d’envoi, ses supporters ne lui en ont pas voulu d’avoir rejoint Manchester City la saison prochaine.

Comme cadeaux d’adieu, Haaland ne pouvait faire autrement que de faire trembler une dernière fois les filets. Ce fut chose faite après l’heure de jeu sur penalty (1-1, 68e). Le but de l’égalisation pour le Norvégien qui n’a pas célébré son 62eme but en 67 matchs dans le championnat allemand. L’émotion sera pour la 90eme minute, moment choisi par Marco Rose pour sortir sa star. Chaudement applaudi par ses partenaires et le public, Haaland est apparu très touché par ces marques d’affection. Il quitte le club avec une Coupe d’Allemagne (2021) et un total monstrueux de 85 buts en 88 matchs toutes compétitions confondues (23 passes décisives).

"Cest un honneur de porter ce maillot. Au BVB, j'ai vécu des moments mémorables, j'ai rencontré des gens spéciaux, sans parler d'une fanbase qui a toujours été notre 12e homme supplémentaire sur le terrain. Le Mur Jaune est vraiment incroyable. Je n'oublierai jamais rien de tout cela! Merci à tous!", a-t-il publié sur Twitter, avec une vidéo retraçant ses meilleurs moments au club.

Dortmund a aussi dit au revoir à Witsel

Lors d’une après-midi décidément très riche en émotion, le Borussia Dortmund a aussi dit au revoir Axel Witsel. Le milieu de terrain belge était en fin de contrat et ne sera conservé. Enfin il s’agissait aussi du dernier match du directeur sportif Michael Zorc, au club depuis 44 ans. Célébré par les supporters avec un énorme tifo, le dirigeant de 59 ans a lâché quelques larmes. Deuxième de Bundesliga, le Borussia Dortmund disputera la Ligue des champions la saison prochaine.