Mercato: proche de Manchester City l'été dernier, Kane ouvert à une prolongation à Tottenham

Selon une information du London Evening Standard, Harry Kane est favorable à une prolongation de contrat avec Tottenham, convaincu par les progrès de l'équipe sous Antonio Conte. Un an après son départ raté à Manchester City, le buteur semble heureux au sein du club londonien.

Heureux avec les Spurs, Harry Kane est ouvert à étendre son bail, lui qui est déjà lié avec son équipe jusqu'en juin 2024. Des négociations entre les deux camps devraient commencer d'ici quelques semaines, avant l'entame de la nouvelle saison. Le joueur de 28 ans est satisfait des progrès de son équipe, qui participera à la prochaine Ligue des champions après la quatrième place acquise en Premier League.

Tottenham a augmenté son capital en vue du mercato

Formé à Tottenham, Harry Kane n'a toujours pas remporté le moindre trophée avec un club où il a porté le maillot à 385 reprises, pour 248 réalisations. Quant à son avenir, tout pourrait dépendre aussi des négociations en cours entre Antonio Conte et Fabio Paratici, le directeur sportif du club londonien. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le technicien italien n'est pas sûr de rester à son poste.

Ces derniers jours, les dirigeants de Tottenham ont annoncé l'augmentation du capital à hauteur de 175 millions d'euros. Une somme qui doit permettre à Antonio Conte de disposer d'une belle enveloppe pour le marché des transferts. Des pistes ont déjà été envisagées, à l'image de Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien de Manchester City.

En attendant, capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane disputera quatre matchs avec les Three Lions en ce mois de juin, comptant pour la Ligue des Nations. Il s'octroiera ensuite quelques semaines de vacances et aura donc à son retour le loisir de parler de son avenir. En prolongeant, il signerait une quatrième prolongation longue durée et s'inscrirait un peu plus dans l'histoire de Tottenham.