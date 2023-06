Mercato: après l’OL, Bosz retrouve un poste au PSV Eindhoven

Neuf mois après son éviction de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a retrouvé un banc. Le technicien néerlandais s’est officiellement engagé avec le PSV Eindhoven, vice-champion des Pays-Bas

Peter Bosz retrouve officiellement un poste. Licencié par l’Olympique Lyonnais le 9 octobre 2022, le Néerlandais sera sur le banc du PSV Eindhoven la saison prochaine. Comme attendu, le club néerlandais l’a nommé au poste d’entraîneur pour succéder à Ruud van Nistelrooy, qui avait quitté le club en fin de saison malgré une 2e place et une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Le technicien néerlandais a signé un contrat de trois ans. "Dès le premier instant, j'ai eu une sensation de chaleur. Le PSV et moi avons soif de performance, indique Bosz dans le communiqué du club. Notre objectif est de devenir champion national. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons."

Retour aux Pays-Bas

Depuis son départ de l'OL au cours de la saison écoulée, en octobre dernier, Peter Bosz était sans club. Sa dernière expérience aux Pays-Bas remonte à la saison 2016-2017. Il était alors coach de l'Ajax. Avant cela, il avait notamment été en charge du Heracles Almelo (2010-2013) et du Vitesse Arnhem (2013-2015). Il a aussi été directeur sportif du Feyenoord Rotterdam entre 2006 et 2009.

À l’Olympique Lyonnais, son aventure avait duré moins d’un an et demi (mai 2021, octobre 2022). Malgré une philosophie de jeu ambitieuse, Bosz n’a jamais réussi à imposer sa patte dans le Rhône et avait échoué à qualifier le club en Coupe d’Europe à l’issue de la saison 2021-2022 (8e de Ligue 1).