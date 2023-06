Mercato: c'est officiel, Aouar signe à la Roma jusqu'en 2028

En fin de contrat à l'OL, où il aura connu des derniers mois difficiles, Houssem Aouar s'est officiellement engagé avec l'AS Rome, en Serie A. Le milieu de 24 ans, futur international algérien, a signé un contrat avec le club italien jusqu'en 2028.

Après presque quinze années sous le maillot de l'OL, une page se tourne pour Houssem Aouar. L'AS Rome a officialisé ce dimanche la signature du milieu de terrain de 24 ans pour cinq saisons, soit jusqu'en juin 2028, comme expliqué depuis plusieurs jours.

"Je suis très heureux d'avoir signé à Rome, parce que c'est un grand club avec une grande histoire, explique celui qui était en fin de contrat à Lyon. Je pense que c'est le bon projet pour moi, avec une grande équipe, des joueurs de qualité et des supporters uniques. Je suis désormais un joueur des Giallorossi et je suis prêt."

>>> Le mercato en direct

Il avait annoncé son départ il y a quelques jours

Passé pro en 2016, Aouar a disputé 233 matchs avec l'OL, pour 41 buts. Mais ses deux dernières saisons à Lyon, notamment la dernière, auront été délicates. Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, il n'a ainsi disputé que 18 rencontres, pour moins de 600 minutes de jeu, et a clairement perdu sa place de titulaire, dans une équipe lyonnaise aux résultats pourtant décevants.

Le 7 juin, le joueur avait officialisé son départ en des termes un peu amers. Saluant le club pour lequel son coeur "bat et battra toujours", Aouar avait aussi reconnu avoir envisagé son départ "bien autrement et bien plus tôt", dès 2020. "Le jour viendra où la vérité finira pas irradier les guerres d'ego qui ont empêché tout accord d'être conclu", ajoutait-il, manière aussi d'expliquer ce départ libre.

Nouveau joueur de la Roma, Houssem Aouar devrait devenir dans les prochains jours nouvel international algérien, puisque Djamel Belmadi a convoqué avec les Fennecs celui qui comptait une apparition en match amical avec l'équipe de France A, en octobre 2020. La sélection algérienne doit défier l'Ouganda le 18 juin, et la Tunisie le 20 juin.