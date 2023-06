OL: pas tendre avec la direction, Aouar officialise son départ... qu’il avait rêvé "bien plus tôt"

Houssem Aouar a publié ce mercredi une lettre ouverte pour confirmer son départ de l’Olympique Lyonnais. Le meneur de jeu formé chez les Gones a remercié le club pour toutes ces années mais a aussi regretté de ne pas avoir été vendu plus tôt.

l'nnée 2023 est décidément vouée au changement pour Houssem Aouar. Après son passage de l'équipe de France aux Fennecs algériens, le joueur de 24 ans va aussi changer de club cet été. Enfant de Lyon, pur produit de la capitale des Gaules et de la formation lyonnaise, Houssem Aouar va quitter son club de toujours. Le milieu offensif franco-algérien a officialisé ce mercredi son départ de l’Olympique Lyonnais dans un long message publié sur les réseaux sociaux. En fin de contrat, le milieu offensif est attendu du côté de l’AS Rome où il devrait arriver libre pendant le mercato estival.

"Lettre à cœur ouvert au club pour lequel mon cœur bat et battra toujours… Ce club, c’est bien entendu l’Olympique Lyonnais. Équipe emblématique qui m’a toujours fait rêver et ce, depuis mon plus jeune âge, a écrit Houssem Aouar dans un beau message. Il est aujourd’hui grand temps de tourner cette page et d’ajouter un nouveau chapitre à mon histoire."

Aouar n’a pas digéré son non-transfert en 2020

Dépositaire du jeu de l’OL pendant plusieurs saisons, Houssem Aouar a rapidement tapé dans l’œil des plus grands clubs européens. En 2020, son nom a même été cité du côté de la Juventus, d’Arsenal du PSG ou de Manchester City. Mais le milieu offensif est finalement resté chez les Gones. Un transfert avorté qui l’a freiné dans son évolution, il a été intermittent ces dernières années en L1, et que le principal intéressé regrette encore.

"Ce départ, je l’avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C’est un vœu que j’avais déjà formulé il y a trois ans, en 2020. Mais le seul souhait d’un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin, a encore expliqué Houssem Aouar dans sa lettre ouverte où il remercie aussi Jean-Michel Aulas. Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m’a semblé à l’époque plus sain de ne pas m’étendre sur la question en cours de saison afin de ne pas impacter le bon état d’esprit du groupe."

Sans citer directement ceux qu'il juge responsable de son non-transfert en 2020, Houssem Aouar a tenu à rappeler qu'il avait toujours tout donner pour l'OL et ses supporters.

Et de conclure sur cet accroc de son aventure rhodanienne: "Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d’ego qui ont empêché tout accord d’être conclu. Cette transparence je la dois à mon âme ainsi qu’à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place. Pour l’heure, c’est le cœur lourd que je vous fais mes au revoir. Jamais je ne pourrai vous remercier à la hauteur de tout l’amour que vous m’avez porté. Je dois tout à cette ville qui m’a vu naître, à son club et à nos Gones."