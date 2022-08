Mercato: après son flop à Chelsea, Werner fait son retour à Leipzig

En manque de temps de jeu du côté de Chelsea, Timo Werner, qui n'entrait plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel, a signé à Leipzig, où il revient après deux années du côté de Londres.

Retour aux fondamentaux pour Timo Werner, du côté de Leipzig, le club qui l'a choyé et l'a vu exploser.

Transféré à Chelsea en 2020 après quatre ans à Leipzig pour plus de 50 millions d'euros, l'attaquant allemand n'a jamais su trouver sa place du côté des Blues, ni avec Franck Lampard, ni avec Thomas Tuchel. Après deux saisons et une expérience douloureuse en Premier League, il est de retour en Allemagne, à Leipzig, dans une opération d'environ 20 millions d'euros.

En 56 matchs de Premier League, Werner n'a inscrit que dix buts, un total bien trop faible pour un attaquant de son niveau, qui a inscrit 78 buts en quatre saisons de Bundesliga du côté de Leipzig.

Une concurrence qui sera rude

Avec la présence dans le secteur offensif de Christopher Nkunku, Adrien Silva ou encore Alexander Sorloth, et l'arrivée à venir dans un an de Benjamin Sesko, l'attaque de Leipzig est bien garnie et la concurrence promet d'y être rude.

Timo Werner a un avantage: il n'aura pas besoin de temps d'adaptation, et connaît à merveille la Bundesliga.